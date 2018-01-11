Завкафедрой журналистики СамГУ Наталья Захарченко о блогерах, качестве образования и современных СМИ





Поступать едут со всей страны





- Наталья Аркадьевна, насколько популярна профессия журналиста у выпускников школ?

- В этом году при поступлении был настоящий аншлаг - восемь c половиной человек на место. Отчасти это связано с тем, что у нас по двум направлениям - «Журналистика» и «Телевидение» - всего 15 бюджетных мест. Однако приемная кампания 2017 года пока самая урожайная. При этом география весьма широкая: поступать приезжали из Тюмени, Тольятти, Саратова, Казани, Нового Уренгоя.





- При поступлении в вузы приемная комиссия смотрит прежде всего на результаты ЕГЭ. Но ведь журналистика - творческая специальность. Как ищете таланты?

- Поступающим необходимо сдать два экзамена - русский язык и литературу в формате ЕГЭ и пройти творческий конкурс. Сначала ребятам даем 10 тем на выбор для написания журналистского текста. Мы не ограничиваем их ни в объеме, ни в жанре - очерк, репортаж, обзор, интервью. Смотрим, как человек оперирует именами, фактами, умеет делать выводы. Следующий этап - устное собеседование по творческому досье. Помимо публикаций в досье можно вложить любые творческие работы - рассказы, стихи, фотографии. Из этих двух частей и складывается сумма баллов за творческий конкурс.

Здоровый универсализм





- Как вы считаете, насколько сейчас теория журналистики далека от практики?

- В журналистике практика всегда значительно опережала теорию. Это естественный процесс. Мы даже делаем это темой исследовательских студенческих работ: каждое новое явление изучаем с точки зрения теоретических основ. К тому же никто не отменял коммерциализацию журналистики, а это порождает очень любопытные модели СМИ или форматы текстов - как на телевидении, так и в газетах и журналах, в интернете.

- В настоящее время СМИ по многим позициям стали заменять социальные сети, блоги. Сложно ли адаптировать к текущей ситуации образовательный процесс?

- Без социальных сетей современную журналистику представить сложно. Сами средства массовой информации уже хочется называть масс-медиа или мульти-медиа, настолько они тесно связаны с новыми технологиями. Обучать этому нелегко - теоретический материал есть, но, как правило, разрозненный. Его нужно собрать, обобщить. Многие курсы разрабатываем самостоятельно. Образовательный стандарт сегодня позволяет вводить вариативные дисциплины, учитывающие современную ситуацию: «Социальные сети как средство массовой коммуникации», «Эволюция текста в интернете», «Электронные версии печатных СМИ» и другие. Даже базовые дисциплины, такие как «Основы журналистской деятельности» или «Теория и практика СМИ», невозможно преподавать без интернет-составляющей. Четвертый курс на зимней сессии будет сдавать теорию творчески. Например, рассказать о лонгриде в формате самого лонгрида. Такой продукт невозможно создать, не используя технические средства, компьютерную графику. В этом году мы пошли на эксперимент: «Основы компьютерной графики» преподает кандидат технических наук с кафедры издательского дела Самарского университета. Полностью укомплектованный мульти-медийным оборудованием класс позволяет делать качественные дизайн и верстку.

- Социальные сети нередко влияют и на язык. В медиа все чаще встречаются сленговые выражения и неологизмы…

- Я против языкового пуританства и ханжества, поэтому адекватно отношусь к жаргону, в том числе молодежному. Как быть с журналистским текстом? Наверное, точно так же, как и с блюдом, главное, не переперчить и не пересолить. Для пользы дела, в рамках эффективной коммуникативной стратегии - почему бы и нет.

- Сегодня все чаще говорят о мультимедиа, а средства массовой информации активно взаимодействуют друг с другом. Журналист в таких условиях должен быть универсалом или иметь конкретную специализацию?

- Мы стараемся готовить специалистов, способных работать в любых жанрах и изданиях. Наш принцип - здоровый универсализм, но при этом мы учитываем и индивидуальные потребности студента, его склонности. Ребята могут попробовать себя в разных сферах - журналистике, операторском искусстве, фотоделе - и выбрать занятие по душе. Классическое университетское образование позволяет адаптировать полученные знания под социальную среду, успешно учиться, развиваться и расти профессионально уже в процессе работы.

От теории к практике





- Какой процент выпускников факультета остается в сфере журналистики?

- Очень высокий. Ребята работают не только в средствах массовой информации, но и в пиар- и рекламных агентствах, пресс-службах, корпоративных газетах и интернет-журналах.

- В 2019 году все вузы перейдут на новый образовательный стандарт, предусматривающий интеграцию образовательных учреждений и предприятий, где впоследствии будут работать выпускники. Вы к этому готовы?

- Мы уже сегодня ориентированы на профессиональные стандарты, поэтому в любом случае не обойдемся без тех требований, которые выдвигают городские СМИ, а также без помощи их сотрудников. У нас преподают известные журналисты, такие как Сергей Иванович Силантьев, Сергей Османович Курт-Аджиев. Наша выпускница Алина Чемерис сегодня работает на телеканале «Самара-ГИС» и помогает студентам создавать собственный телеканал, ее коллега Валерий Осипов обучает ребят основам фотодела и операторского мастерства. Один день в неделю студенты проводят на ГТРК «Самара», а семь журналистов телерадиокомпании являются нашими внештатными преподавателями. Поэтому профессиональная интеграция ребят происходит еще во время обучения - работодатели их знают и охотно берут в свой коллектив.

- Еще пару десятков лет назад при слове «журналист» мы представляли себе серьезного мужчину средних лет с блокнотом, а сейчас все чаще видим совсем молоденьких мальчиков и девочек, активно ведущих онлайн-репортажи на сайтах своих изданий. Каким должен быть современный журналист?

- Сложно сказать однозначно. Ребята обычно говорят: активным, общительным, любознательным. Но мы должны исходить из общечеловеческих возможностей. Молодые люди хороши в интенсивной работе, но вряд ли способны на серьезную аналитику. У них просто не хватает для этого жизненного опыта. Тем не менее я считаю, что гендерные и возрастные стереотипы не особенно влияют на профессиональные качества журналиста. По крайней мере, не должны влиять.

- Что тогда, на ваш взгляд, является главным критерием оценки профессионализма журналиста?

- Востребованность. Если человек не ощущает себя нужной деталью большого коллектива, наверное, надо искать другую работу. Если он нужен в рамках определенного профессионального производства, значит, он сложился как журналист.





Справка «СГ»:

Специальность «Журналистика» по инициативе проректора по заочному и вечернему обучению Валентины Симатовой была открыта в 2000 году на кафедре социологии и политологии социологического факультета Самарского государственного университета. Кафедра теории и истории журналистики выделилась в самостоятельную структурную единицу в 2005 году. В 2012-м кафедра одной из первых в России открыла новое направление подготовки - «Телевидение». Первым заведующим кафедрой стал профессор Лев Кройчик, в 2006 году его сменила кандидат исторических наук Валентина Симатова. В 2016 году кафедру возглавила кандидат филологических наук Наталья Захарченко.