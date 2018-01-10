Учредителя областного антикоррупционного комитета осудили за дачу взятки

Следствием и судом установлено, что преступление учредитель региональной общественной организации «Антикоррупционный комитет Самарской области» Анзор Апшев совершил 24 марта 2017 года. На автозаправке в Кировском районе он передал сотруднику управления по вопросам миграции областного ГУ МВД взятку в 100 тысяч рублей. Еще 700 тысяч он планировал отдать ему позже. За эти деньги сотрудник ГУ МВД должен был закрывать глаза на нарушения в сфере миграционной деятельности, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.