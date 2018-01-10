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Учредителя областного антикоррупционного комитета осудили за дачу взятки

Кировский районный суд Самары приговорил его к 4 годам лишения свободы условно и оштрафовал на 3,3 миллиона рублей.
 
Следствием и судом установлено, что преступление учредитель региональной общественной организации «Антикоррупционный комитет Самарской области» Анзор Апшев совершил 24 марта 2017 года. На автозаправке в Кировском районе он передал сотруднику управления по вопросам миграции областного ГУ МВД взятку в 100 тысяч рублей. Еще 700 тысяч он планировал отдать ему позже. За эти деньги сотрудник ГУ МВД должен был закрывать глаза на нарушения в сфере миграционной деятельности, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Дата: 10 января 2018 , 16:20
169
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Владимир Пермяков
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