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В Самаре по обвинению в мошенничестве судят подрядчика стройки космодрома «Восточный»

Компания «Слияние» являлась субподрядчиком по строительству жилья для персонала космодрома «Восточный» в городе Циолковском.
 
Эта история уходит своими корнями в 2010 год, когда правительство РФ выделило 24,7 миллиарда рублей для создания космодрома в Амурской области рядом с поселком Углегорск. В 2013 году президент России Владимир Путин предложил превратить поселок в настоящий городок и назвать его в честь известного советского инженера и ракетостроителя Константина Эдуардовича Циолковского. По замыслу правительства, в городе Циолковском должны были жить работники космодрома «Восточный» и их семьи.
 
Столь важную стройку в августе 2013 года доверили московской компании «ВИП-Стройинжиниринг». Та, в свою очередь, привлекла на субподряд столичное ООО «Центр-Строй». Масштабы строительства первой очереди жилья для работников «Восточного» оказались настолько велики, что «Центр-Строй» также был вынужден обратиться к услугам субподрядчиков. По словам заместителя генерального директора предприятия Евгения Белякова, бизнес-партнеры руководителя «Центр-Строя» посоветовали ему поработать с самарским ООО «Слияние».

В ноябре 2014 года «Центр-Строй» и «Слияние» заключили договор на отделку зданий и помещений в первой очереди Циолковского. Сначала заказчик был доволен субподрядчиком, который взял хороший темп. Но затем «Слияние» якобы получило аванс в 8 миллионов рублей, но работы не выполнило. Руководство «Центр-Строя» написало заявление в правоохранительные органы и в отношении директора «Слияния» Вадима Чекмезова (на фото - слева) возбудили уголовное дело.
 
В среду, 10 января, в Самарском районном суде продолжились слушания по данному делу. На нем присутствовал заместитель гендиректора «Центр-Строя» Евгений Беляков в качестве представителя потерпевшей стороны. Именно он в своих показаниях и рассказал все вышеизложенное. После этого слово взяли обвиняемый в мошенничестве в крупном размере Вадим Чекмезов и его адвокат.
 
По словам Чекмезова, в январе 2015 года «Слияние» направило в «Центр-Строй» акты выполненных работ, но заказчик отказался их подписывать. Кроме того, «Слиянию» якобы поставили не все строительные материалы. Здесь выяснилось другое обстоятельство – по условиям договора «Центр-Строй» поставлял «Слиянию» всю необходимую технику, материалы и даже рабочих – иностранных граждан. «Слиянию» оставалось только кормить их и контролировать рабочий процесс должным образом. Также адвокат обвиняемого сообщил, что «Центр-Строй» является соучредителем своего же заказчика – «ВИП-Стройинжиниринг». А руководство «ВИП-Стройинжиниринг» сейчас фигурирует в уголовном деле о хищении денег, выделенных на строительство космодрома «Восточный» и прилегающих к нему объектов. Евгений Беляков подтвердил, что «Центр-Строй» действительно вошел в состав учредителей этой компании, но чтобы иметь гарантии того, что «ВИП-Стройинжиниринг» выплатит предприятию все деньги по договору субподряда.
 
Выслушав обе стороны, судья пришла к выводу, что на следующее заседание необходимо вызвать свидетеля – начальника строительного участка, на котором работало «Слияние». Слушания назначили на 22 января.

 
Дата: 10 января 2018 , 14:27
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Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Сергей Ромашов
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