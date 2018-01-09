До 15 января самарцы смогут пожаловаться на некачественные продукты питания по "горячей" линии

Они проконсультируют по правилам покупки и продажи пищевых продуктов, условиям их хранения и сроках реализации, нормативным требованиям, предъявляемым к качеству и безопасности пищевой продукции.

В выходные дни, при необходимости, можно будет обратиться к дежурному сотруднику управления по телефону: (846) 260-38-25 с 9.00 до 17.00. В рабочие дни вопросы можно задать с 9-00 до 18-00 по телефону отдела надзора по гигиене питания управления (846) 266-98-47 или по телефону горячей линии – (846) 260-37-99.

Кроме того, получить разъяснения, ознакомиться с полномочиями и деятельностью Роспотребнадзора можно на официальном сайте: http://63.rospotrebnadzor.ru/