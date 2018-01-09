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До 15 января самарцы смогут пожаловаться на некачественные продукты питания по "горячей" линии

На вопросы горожан ответят специалисты Управления Роспотребнадзора по Самарской области.
 
Они проконсультируют по правилам покупки и продажи пищевых продуктов, условиям их хранения и сроках реализации, нормативным требованиям, предъявляемым к качеству и безопасности пищевой продукции.
 
В выходные дни, при необходимости, можно будет обратиться к дежурному сотруднику управления по телефону:  (846) 260-38-25 с 9.00 до 17.00. В рабочие дни вопросы можно задать с 9-00 до 18-00 по телефону отдела надзора по гигиене питания управления (846) 266-98-47 или по телефону горячей линии – (846) 260-37-99.
 
Кроме того, получить разъяснения, ознакомиться с полномочиями и деятельностью Роспотребнадзора можно на официальном сайте: http://63.rospotrebnadzor.ru/.
 
Для потребителей и предпринимателей на сайте: http://zpp.rospotrebnadzor.ru/ продолжает работать в открытом доступе модуль ГИС ЗПП, где размещена вся необходимая информация о качестве и безопасности пищевой продукции, в том числе о предприятиях, производящих и реализующих фальсифицированную еду. 
 
Дата: 9 января 2018 , 18:27
96
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Управление Роспотребнадзора по Самарской области
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