В самарской галерее пройдут мастер-классы по изготовлению кукол и декупажу

9, 16, 23 и 30 января Татьяна Семиколенова проведет мастер-класс по изготовлению текстильной куклы.

11, 18 и 25 января состоятся мастер-классы «Стильные штучки» Марина Donetti.

12, 19 и 26 января все желающие смогут попробовать свои силы в мастер-классе по декупажу под руководством Светланы Семенцевой.

12 и 26 января пройдут мастер-классы Елены Беляевой по лепке.

Начало всех занятий в 17:00. Предварительная запись по телефону 8-927-701-44-52.