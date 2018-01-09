В 2017 году самарцы чаще всего летали отдыхать в Турцию и ОАЭ

Наибольшее количество рейсов аэропорт принял из Турции (20% рейсов и 14,3% пассажиров из иностранных республик) и Объединенных Арабских Эмиратов (20% рейсов и 27,5% пассажиров). В Самару также прилетали самолеты из Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Армении, Чехии, Франции, Израиля, Финляндии, Индии, Таиланда.

Специалисты самарского Роспотребнадзора проверяли вернувшихся из ОАЭ, Таиланда и Индии пассажиров на инфекции. В 2017 году в Самару прибыли 22 пассажира с подозрением на инфекционные заболевания, но госпитализировать их не пришлось.