На старый Новый год на улице Ленинградской можно будет посмотреть на шествие фольклористов

Более 100 фольклористов пройдут по улице Ленинградской - от Галактионовской до Куйбышева. Традиционные народные костюмы, песни, частушки, танцы и игра на народных инструментах ждут всех жителей города с 14.00 до 16.00 на Ленинградской.