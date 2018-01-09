На старый Новый год самарцев ждут морозы
По данным Гидрометцентра России, в субботу и воскресенье, 13 и 14 января, в Самаре и области резко похолодает.
Ночью в эти дни самарцев ждет мороз -20/-23, а днем -15/-19. После этого столбики термометров вновь поднимутся до -8. В то же время, по данным самарского Гидрометцентра, в предстоящие дни первой рабочей недели нового года погоду Самарской области будет формировать тыловая часть циклона с умеренным западным и северо-западным ветром. Временами будет выпадать небольшой снег. Среднесуточная температура воздуха ежедневно будет понижаться на 1-2 градуса и к концу недели приблизится к своему среднему многолетнему значению.
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