В Самаре неизвестные обстреляли трамвай

По предварительной версии, хулиганы стреляли по трамваю из пневматического оружия. В результате было разбито заднее стекло вагона. Пострадавших нет. Правоохранительные органы проводят проверку.

Всего же за время новогодних праздников в Самаре произошло 243 преступления, из которых 132 раскрыли, сообщил руководитель управления гражданской защиты администрации Самары Игорь Дахно.