Самарские баскетболисты одержали победу над соперниками из Рязани

«Самара» вела в счете на протяжении всего матча. Команда начала год с домашней победы. Самыми результативными в ее составе стали Линас Лекавичус и Евгений Фидий, набравшие по 13 очков.

Следующий свой матч «Самара», которая в чемпионате Суперлиги идет на третьем месте, проведет 18 января: в «МТЛ Арене» она примет «Иркут».