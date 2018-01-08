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Из-за ухудшения погодных условий в Самаре усилят работы по уборке снега

В городе ожидаются сильный снегопад и метель. Погода ухудшится в ночь с воскресенья на понедельник, 8 января.
 
По данным МЧС и Гидрометцентра, в Самаре возможны снегопад и порывистый ветер, местами метель. В связи с изменившимися погодными условиями городские службы благоустройства наращивают силы и средства для более оперативной расчистки снега на своих территориях обслуживания. Особое внимание уделяется вывозу снега с территории города на специализированные полигоны.
 
В воскресенье, 7 января, в дневную смену на улицы города вышли 100 спецмашин и 140 рабочих. Ночью же планируется использовать почти вдвое больше ресурсов с привлечением техники и рабочих субподрядных организаций. Это обусловлено не только возможностью усиления осадков. Основной объем работ выполняется именно в ночную смену, чтобы в процессе уборки не создавать заторов на дорогах днем. К тому же к утру необходимо создать все условия для соблюдения режима движения общественного транспорта.
 
Согласно правилам классификации автомобильных дорог в РФ, в первую очередь во время снегопада очищаются дороги 2-й категории – то есть те, по которым идет общественный транспорт и те, которые имеют по 3 полосы в каждом направлении. Также особое внимание уделяется посадочным площадкам остановочных павильонов, пешеходным переходам, тротуарам, социально и инфраструктурно значимым объектам (мостам, путепроводам).
 
В течение суток помимо запланированных территорий в отработку обязательно берутся адреса, на которые горожане указывают в своих обращениях, в том числе в социальных сетях: https://www.facebook.com/samadm.ru/, https://twitter.com/samara_in, https://vk.com/samaraadm .
 
Если есть проблемы по конкретному адресу, можно обратиться к оперативному дежурному во внутригородских районах: Железнодорожный – 3390150; Кировский – 9950526; Красноглинский – 9500313; Куйбышевский – 3300554; Ленинский – 3392775; Октябрьский – 3345739; Промышленный – 9950059; Самарский – 3333953; Советский – 2624621. Они работают круглосуточно.
 
Администрация Самары обращается к автомобилистам с просьбой не оставлять личный транспорт на длительный срок на обочинах дорог, а ночью исключить стоянку автомобилей на магистральных улицах.
Дата: 7 января 2018 , 20:01
234
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Владимир Пермяков
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