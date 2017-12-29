Глава Самары Елена Лапушкина поручила в ближайшие дни очистить город от снега и наледи

Глава региона отметил, что эффективность работы чиновников будет оцениваться предметно, не исключена и ротация кадров. Он поручил по каждому району в кратчайшие сроки составить карту проблемных точек, чтобы уже в январе стало ясно, что еще нужно каждому конкретному району при подготовке к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года.

В ближайшее время Елена Лапушкина проведет встречи по каждому из основных направлений работы городской администрации. Кроме того, по итогам совещания она сформулировала ряд поручений. Первостепенные задачи на ближайшие дни - наведение порядка в городе, вывоз снега, очистка кровель, и обеспечение безопасного проведения новогодних праздников.