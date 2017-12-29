В Самарской области директора фирмы обвиняют в хищении денег и срыве строительства берегоукрепления

По данным ГУ МВД РФ по Самарской области, 41-летний мужчина похитил 112 миллионов рублей, выделенных на строительство берегоукрепления в Волжском районе. При возведении сооружения его фирма использовала менее качественный материал, поэтому берегоукрепление оказалось непригодным для использования.

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области.