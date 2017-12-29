Горка на площади Куйбышева будет бесплатной

Ледовая горка будет бесплатно доступна для всех желающих с 31 декабря по 1 марта. Но кататься на ней можно будет только на тюбингах компании-организатора.

Для получения тюбинга необходимо предоставить документ (удостоверяющий личность) или залог в 2000 рублей. Катание на «ледянках» или санках не разрешается.

Время работы аттракциона – с 10:00 до 22:00.