Горка на площади Куйбышева будет бесплатной
Ледовая горка будет бесплатно доступна для всех желающих с 31 декабря по 1 марта. Но кататься на ней можно будет только на тюбингах компании-организатора.
Для получения тюбинга необходимо предоставить документ (удостоверяющий личность) или залог в 2000 рублей. Катание на «ледянках» или санках не разрешается.
Время работы аттракциона – с 10:00 до 22:00.
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