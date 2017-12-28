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В Самарской области будут внедрять самые современные модели создания благоприятных инвестиционных условий

В среду, 27 декабря, под председательством Владимира Путина в Кремле состоялось заседание Государственного совета, посвященное мерам по повышению инвестиционной привлекательности регионов. 
 
Участники встречи обсудили конкретные предложения в сфере улучшения инвестиционного климата; отдельно рассматривали работу по упрощению процедур ведения бизнеса. 
 
- Подчеркну: наращивание инвестиций, предпринимательской активности - это, безусловно, и экономическая задача, это основа экономического роста и укрепления доходной налоговой базы регионов, но это и в полном смысле этого слова задача политическая, - заявил Путин. - Потому что именно это создает реальные ресурсы, увеличивает ресурсы для развития здравоохранения, образования, социальной сферы в целом, для реализации программ благоустройства и улучшения городской среды, реализации экологических проектов. 
 
По словам президента, многое зависит от региональных управленческих команд. На фоне кризиса объем капиталовложений за последние три года в целом по стране несколько сократился, а именно на 7,9 процента. При этом в 21 регионе, напротив, зафиксирован рост. Причем в 10 лучших субъектах он составил почти 40 процентов. 
 
Впереди комплексные, масштабные задачи по развитию регионов, включая инфраструктуру. Именно такие цели обозначены в обновленных Основах государственной политики регионального развития страны до 2025 года. 
 
- В наступающем году правительство должно принять стратегию долгосрочного пространственного развития страны, определить конкурентные преимущества и точки роста для каждого субъекта Федерации, их экономическую специализацию, роль в межрегиональных и международных кооперационных связях, - сообщил президент. - Исходя из этого нужно скорректировать соответствующие государственные и муниципальные программы, планы естественных монополий по размещению транспортных, энергетических, социальных объектов. 
 
Он также еще раз обратил внимание на финансовую устойчивость регионов: 
 
- Все обязательства, взятые в рамках соглашений о реструктуризации, должны выполняться в полном объеме. Будем рассматривать это как важный показатель эффективности и результативности работы руководства регионов и ведомств.
 
Дмитрий Азаров, врио губернатора Самарской области: 
 
- Тема инвестиционной привлекательности регионов крайне актуальная для всех субъектов РФ, для жителей страны в целом. И создание благоприятных инвестиционных условий - важнейшая задача для Самарской области. Сейчас регион, согласно данным, представленным на Госсовете, не входит в группу лидеров по инвестиционной привлекательности, а по некоторым показателям серьезно отстает. В частности, речь идет о внедрении целевых моделей упрощения ведения бизнеса Агентства стратегических инициатив. Сейчас по этому направлению Самарская область находится на 81-м месте среди 85 субъектов РФ. Нам эту ситуацию необходимо исправлять. В Самарской области есть все для того, чтобы стать лидерами по привлечению инвестиций: развитая экономика, промышленные предприятия, мощнейший образовательный кластер, высококлассные специалисты. Мы провели жесткую ревизию ранее принятых решений, понимаем, где и почему отстаем, и уже можем принимать правильные шаги, развивать предпринимательство, создавать благоприятные условия для ведения открытого, цивилизованного, честного бизнеса. Поручения, которые дал президент, будут способствовать тому, чтобы регион внедрял самые современные модели создания благоприятных инвестиционных условий, лучшую практику администрирования, лучшую практику налоговых льгот. Надеюсь, что мы из зоны отстающих регионов достаточно быстро переместимся в зону устойчивых середняков, и конечно, будем стремиться в зону лидеров.
 
Дата: 28 декабря 2017 , 10:59
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Автор текста: Глеб Мартынов
Автор фото: Владимир Пермяков
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