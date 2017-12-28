В Самаре открылась усадьба Деда Мороза
Второй год подряд в Самаре запускают проект «В гостях у самарского Деда Мороза».
Завести ступу
Во вторник, 26 декабря, на площади имени Куйбышева состоялось торжественное открытие усадьбы самарского Деда Мороза. Как и в прошлом году, срубовый дом расположился у сквера на углу улиц Красноармейской и Чапаевской.
Дед Мороз принимает гостей - детей и взрослых - группами по десять человек. К слову, уже в первые минуты работы усадьбы в очередь в нее выстроились многие желающие встретиться с волшебником.
Стражники открывают ворота, и гости оказываются в усадьбе. Там их встречают актеры - снеговики в красных шапках. Они приглашают прогуляться в сказочном сосновом лесу, где множество тропок. Как только темнеет, на деревьях, припорошенных снегом, зажигается иллюминация.
Начинается сказочное путешествие по станциям. Первая остановка в деревеньке с маленькими домиками, где ждет Марья- искусница. Разгадать ее загадки - первое испытание. Затем снеговики приводят к избушке Бабы-яги. Она жалуется, что ее ступа не хочет летать. Гостям предстоит завести «аппарат», побегать с колдуньей. Баба-яга оказывается доброй и весьма спортивной. На следующей станции нужно разбудить снеговика. Лучший способ - щекотка. Снеговик пробуждается и играет с посетителями вотчины.
Лучший подарок
Ну и самое главное - незабываемая встреча с самарским Дедом Морозом и Снегурочкой. Волшебник обещает исполнить желания, но только добрые. Чтобы общая фотография получилась веселой, все кричат: «Шишки!».
- Нам очень понравилось в усадьбе, - рассказала мама семилетнего Ивана Людмила Никонова. - Сын и поиграл, и с Дедом Морозом пообщался. Такие эмоции - отличный подарок на праздник. Воспоминания сохранятся надолго.
Заместитель руководителя управления культуры и молодежной политики профильного городского департамента Евгения Мищенко отметила, что в прошлом, дебютном, сезоне усадьбу посетили более 15 тысяч человек. В этом году гостей ожидают не меньше.
Проект «В гостях у самарского Деда Мороза» будет работать до 8 января включительно. Путешествие по усадьбе бесплатное.
В гости к нам:
30 декабря приезжает Дед Мороз из Финляндии - Йоуллу-пукки,
3 января - Дед Мороз из Якутии - Чысхаан,
6 января - волшебники: из Мордовии - Якшамо Атя, Чувашии - Хел Мучи и Татарстана - Кыш Бабай.
Начало каждой встречи в полдень.
Расписание работы усадьбы:
С 26 декабря по 8 января - с 12 до 20 часов.
31 декабря - с 12 до 16 часов.
1 января - с 16 до 20 часов.
Технические перерывы для поддержания чистоты: с 14.00 до 14.30, с 16.00 до 17.00 (кроме 1 января).
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
28 декабря 2017
247
28 декабря 2017
183
28 декабря 2017
206
28 декабря 2017
292
28 декабря 2017
179
28 декабря 2017
162
28 декабря 2017 , 17:32
247
С 31 декабря по 2 января в регионе ожидаются осадки в виде мокрого снега и мороси.
28 декабря 2017 , 16:06
159
Об этом сообщает областное минспорта.
28 декабря 2017 , 15:08
183
28 декабря 2017 , 13:47
206
Поздравительную речь покажут на площади Куйбышева. Сразу после этого прогремит праздничный...
28 декабря 2017 , 13:09
292
Посмотреть на быт пернатых питомцев можно в пятницу, 29 декабря с 10:00.
28 декабря 2017 , 13:07
378
31 декабря в сквере Рязанова можно будет посмотреть новогодние фильмы мэтра отечественного кинематографа
В это воскресенье в сквере на улице Фрунзе, 120, пройдет новогодний вечер. Об этом сообщает...
28 декабря 2017 , 13:06
179
Министерство социально–демографической и семейной политики Самарской области информирует о...
28 декабря 2017 , 12:59
162
Он познакомит игроков с традициями празднования Нового года и Рождества в России.
28 декабря 2017 , 11:50
171
Содержание региональных и межмуниципальных дорог Самары и области с 1 марта по 31 декабря 2018...
28 декабря 2017 , 11:39
223
В Магистральных электрических сетях Волги завершился ежегодный смотр на лучшее...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
30 ноября 2017
6010
1
Трагический инцидент произошел в среду, 29 ноября, примерно в 20:00 в квартире дома в Кировском...
8 декабря 2017
2746
Стала известна дата первого футбольного матча на стадионе «Самара Арена». 7 апреля...
26 декабря 2017
2015
Минувшей весной был утвержден новый состав Совета при Президенте Российской Федерации по...
1 декабря 2017
1765
В московском Кремле состоялась жеребьевка участников финальной части Чемпионата мира по футболу...
27 декабря 2017
1747
Это связано с аварией на водоводе.
25 декабря 2017
445
В ночь на 1 января в Самаре продлят работу автобусов, троллейбусов и трамваев. Задействуют 58...
25 декабря 2017
353
Также в ночь с 31 декабря на 1 января будут работать сотрудники частных охранных организаций.
25 декабря 2017
511
Об этом сообщает Приволжское УГМС.
25 декабря 2017
415
ДТП произошло утром в понедельник, 25 декабря, в Волжском районе.
7 декабря 2017
752
Общественные объединения и сегодня помогают юношам и девушкам выработать гражданскую позицию и...