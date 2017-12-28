В Самаре открылась усадьба Деда Мороза





Завести ступу

Во вторник, 26 декабря, на площади имени Куйбышева состоялось торжественное открытие усадьбы самарского Деда Мороза. Как и в прошлом году, срубовый дом расположился у сквера на углу улиц Красноармейской и Чапаевской.

Дед Мороз принимает гостей - детей и взрослых - группами по десять человек. К слову, уже в первые минуты работы усадьбы в очередь в нее выстроились многие желающие встретиться с волшебником.

Стражники открывают ворота, и гости оказываются в усадьбе. Там их встречают актеры - снеговики в красных шапках. Они приглашают прогуляться в сказочном сосновом лесу, где множество тропок. Как только темнеет, на деревьях, припорошенных снегом, зажигается иллюминация.

Начинается сказочное путешествие по станциям. Первая остановка в деревеньке с маленькими домиками, где ждет Марья- искусница. Разгадать ее загадки - первое испытание. Затем снеговики приводят к избушке Бабы-яги. Она жалуется, что ее ступа не хочет летать. Гостям предстоит завести «аппарат», побегать с колдуньей. Баба-яга оказывается доброй и весьма спортивной. На следующей станции нужно разбудить снеговика. Лучший способ - щекотка. Снеговик пробуждается и играет с посетителями вотчины.

Лучший подарок

Ну и самое главное - незабываемая встреча с самарским Дедом Морозом и Снегурочкой. Волшебник обещает исполнить желания, но только добрые. Чтобы общая фотография получилась веселой, все кричат: «Шишки!».

- Нам очень понравилось в усадьбе, - рассказала мама семилетнего Ивана Людмила Никонова. - Сын и поиграл, и с Дедом Морозом пообщался. Такие эмоции - отличный подарок на праздник. Воспоминания сохранятся надолго.

Заместитель руководителя управления культуры и молодежной политики профильного городского департамента Евгения Мищенко отметила, что в прошлом, дебютном, сезоне усадьбу посетили более 15 тысяч человек. В этом году гостей ожидают не меньше.

Проект «В гостях у самарского Деда Мороза» будет работать до 8 января включительно. Путешествие по усадьбе бесплатное.

В гости к нам:

30 декабря приезжает Дед Мороз из Финляндии - Йоуллу-пукки,

3 января - Дед Мороз из Якутии - Чысхаан,

6 января - волшебники: из Мордовии - Якшамо Атя, Чувашии - Хел Мучи и Татарстана - Кыш Бабай.

Начало каждой встречи в полдень.





Расписание работы усадьбы:

С 26 декабря по 8 января - с 12 до 20 часов.

31 декабря - с 12 до 16 часов.

1 января - с 16 до 20 часов.

Технические перерывы для поддержания чистоты: с 14.00 до 14.30, с 16.00 до 17.00 (кроме 1 января).