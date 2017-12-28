Самарская таможня подводит итоги года
В структуру Самарской таможни входят шесть постов: АвтоВАЗ, аэропорт Самара, Самарский, Тольяттинский, Отрадненский и Прижелезнодорожный почтамты. За 11 месяцев 2017 года ведомство перечислило в федеральный бюджет 19,7 млрд рублей. Плановое задание перевыполнено. Как удалось достичь таких результатов? Об этом рассказали первый заместитель начальника Приволжского таможенного управления Александр Архипов и начальник Самарской таможни Владимир Данченков.
Отсечь санкционку
Главная задача Федеральной таможенной службы - не допустить ввоза запрещенных товаров на территорию России. В 2017 году сотрудники ведомства выявили 47,2 тысячи единиц контрафактной продукции. Это в основном одежда, аксессуары для мобильных телефонов.
- Возбуждено шесть уголовных дел, - говорит Данченков. - Основная масса контрафактной продукции поступает в наш регион из Китая через Казахстан.
За год самарские таможенники задержали около шести тонн санкционных продуктов из стран Европы.
Для обеспечения таможенников средствами технического контроля и транспортом в 2017 году из резервного бюджета Правительства РФ выделили средства на создание 35 мобильных комплексов. Два из них работают на территории губернии. Буквально 25 декабря в ходе рейда на участке границы России и Казахстана, расположенном в Самарской области, таможенники обнаружили 36 тонн товаров, запрещенных к ввозу на территорию нашей страны. Фуры с незаконным грузом из Китая были выдворены за пределы России. Успешному проведению операции помогли новейшие средства технического контроля и микроавтобус с рабочим кабинетом для четырех человек, оснащенный всем необходимым - радиостанциями для обеспечения связи с досмотровыми группами, портативной телевизионной системой досмотра и многим другим.
- Мы переняли опыт европейских стран, - комментирует Данченков. - Внедрение мобильных комплексов позволяет нашим сотрудникам более эффективно выполнять свои функции. С 15 марта начнет работу отдел из 30 человек, специализирующийся в этом направлении. Думаю, результат не заставит себя ждать.
Впрочем, Самарская таможня уже сейчас в числе лидеров по перечислению средств в федеральный бюджет: среди восьми региональных подразделений, объединенных Приволжским таможенным управлением, наши верещагины уступают только коллегам из Татарстана и Нижегородской области.
В автоматическом режиме
С 1 января вступает в силу новый Таможенный кодекс Евразийского экономического союза.
- Это влечет за собой упрощение таможенных процедур и сокращение их сроков, - объясняет Архипов. - Мы ставим акцент на автоматических технологиях. В 2016 году авторегистрация была экспериментом, а сейчас она уже закреплена законодательно. Компьютер вправе выдать декларацию, если она не попала под действие определенных профилей риска. 67 процентов деклараций регистрируются в автоматическом режиме буквально за две минуты.
Также коллектив Самарской таможни готовится к Чемпионату мира по футболу.
- Опыт проведения подобных мероприятий у нас уже есть: Олимпиада в Сочи, Кубок Конфедераций, Универсиада в Казани, - перечислил Данченков. - У нас все отработано. Таможенные органы к главному спортивному событию следующего года готовы.
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