Как будут обеспечивать безопасность самарцев на новогодних праздниках

Общая задача - постоянно отслеживать обстановку и быть готовыми предотвратить аварии, а в случае их возникновения - оперативно устранить последствия. При этом подчеркнули, что необходимо наладить взаимодействие всех структур при возникновении чрезвычайных ситуаций. В качестве положительного примера представители управления МЧС привели слаженную работу, которую продемонстрировали администрация Самары и «Предприятие тепловых сетей», устраняя порыв теплотрассы на улице Стара-Загора в минувший вторник.

Врио руководителя департамента по вопросам общественной безопасности Юрий Иванов обратил внимание на то, что в начале января традиционно увеличивается количество пожаров в жилом секторе. Причина - повышенная нагрузка на электросети. Еще традиционные сезонные риски - выход на хрупкий лед, отравление угарным газом из-за неисправного внутридомового оборудования.

На совещании обсудили и организацию праздничных мероприятий в учреждениях культуры и образования. Заведения находятся под постоянной охраной, за безопасность отвечают специально подготовленные сотрудники. Педагоги в обязательном порядке сообщают властям время, когда дети выезжают на массовые мероприятия и когда возвращаются обратно.

После совещания Елена Лапушкина поручила руководителям профильных департаментов проверить готовность к работе дежурных бригад, снегоуборочной техники, муниципального общественного транспорта, «горячих линий», куда могут обращаться граждане.