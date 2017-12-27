Киноизмышлизм. Итоги уходящего года





Главные разочарования 2017 года:





«Викинг»





Российский исторический художественный фильм режиссера Андрея Кравчука, повествующий о приходе в X веке к власти на Руси князя Владимира Святославича. В основу фильма были взяты события, описанные в «Повести временных лет». Да, российская премьера состоялась 29 декабря 2016 года, но все же многие зрители посмотрели картину именно на январских праздниках, поэтому ее можно относить и к 2017-му. Фильм с бюджетом в 1,25 миллиарда рублей снимали целых 7 лет. Картина Кравчука обещала стать настоящим прорывом для русского кинематографа по качеству, масштабу и постановке. На выходе же мы увидели лишь пропаганду христианства. Актеры старались, но им не под силу было вытянуть картину со слабым сценарием, рваным монтажом и слабо прописанной историей. Как итог - картина не окупилась в прокате, и массовый зритель ею остался недоволен.



Российский исторический художественный фильм режиссера Андрея Кравчука, повествующий о приходе в X веке к власти на Руси князя Владимира Святославича. В основу фильма были взяты события, описанные в «Повести временных лет». Да, российская премьера состоялась 29 декабря 2016 года, но все же многие зрители посмотрели картину именно на январских праздниках, поэтому ее можно относить и к 2017-му. Фильм с бюджетом в 1,25 миллиарда рублей снимали целых 7 лет. Картина Кравчука обещала стать настоящим прорывом для русского кинематографа по качеству, масштабу и постановке. На выходе же мы увидели лишь пропаганду христианства. Актеры старались, но им не под силу было вытянуть картину со слабым сценарием, рваным монтажом и слабо прописанной историей. Как итог - картина не окупилась в прокате, и массовый зритель ею остался недоволен.























































«Стражи Галактики-2»





Продолжение великолепной приключенческой фантастики, в которой команда разношерстных героев боролась с вселенским злом, попутно осыпая друг друга остротами на фоне эффектных декораций. Харизматичные герои посещали различные интересные планеты, а динамика не провисала. А еще там был енот по прозвищу Ракета и ходячее дерево по имени Грут, которые не могли никого оставить равнодушными. Вторая часть ушла куда-то в сторону. Вместо легких приключений - семейные разборки, рефлексия героев. Их обиды и чувства занимают большую часть хронометража. От былой динамики не осталось и следа, а все действо я могу описать одним словом – тоска. Ждем третью часть и верим, что авторы исправятся. Обзор на «Стражей Галактики-2» прилагается.























































«Лига справедливости» и «Чудо-женщина»

«Чудо-женщину».



Студия комиксов DC продолжает проигрывать своему главному конкуренту Marvel в киноиндустрии. Фильмы DC по качеству пока не способны на равных тягаться с проектами Marvel. Их новый блокбастер «Лига справедливости» про супергероев в латексе оказался очередным провалом. Вопросов к сюжету этой картины лучше не задавать вообще. Постановка тоже не блещет, фильм получился очень рваным. Все потому, что в процессе съемок из проекта выбыл режиссер Зак Снайдер, и для завершения работы над картиной пригласили режиссера марвеловских «Мстителей» Джосса Уидона. Вся мрачная атмосфера DC была потеряна в угоду любителям блокбастеров от Marvel с шутками и светлым настроением. А другая премьера DC в 2017 году - «Чудо-женщина» - и вовсе оказалась настоящим кошмаром для всех любителей хорошего кино. В ней плохо абсолютно все. Читайте обзоры на «Лигу справедливости»











































































«Звездные войны: Последние джедаи»





Лучше всего этот фильм описывает одна из его сцен, где пожилой Люк Скайуокер доит молоко из вымени какого-то зверька, а потом пьет его. Замените Люка на «Дисней», зверька на франшизу «Звездные войны» - смысл, думаю, понятен. Если вы смотрели пятый эпизод - «Империя наносит ответный удар» и эпизод шестой - «Возвращение джедая», то вы в точности знаете, что увидите в «Последних джедаях». Новые герои в большинстве своем раздражают. Фильм наполнен шутками и совсем уже сказочными элементами. Постоянные гэги, даже шутки про мам -это не то, чего ждешь от «Звездных войн». На минуточку в «Последних джедаях» происходят как бы драматические события, и гибнут люди. Но драма в данном случае не работает совсем, там как общее настроение фильма выполнено в стиле комедии. От логических и сюжетных дыр голова готова взорваться при просмотре. Обзор на «Звездные войны: Последние джедаи»



















































«Чужой: Завет»





Возвращение "Чужого" на большие экраны от автора оригинального фильма 1979 года Ридли Скотта! О, это был один из самых ожидаемых фильмов года для многих. На деле же Ридли сделал то же самое, что и создатели 7 эпизода «Звездных войн» - просто переснял оригинал. Персонажи в новом фильме клинически тупы. В оригинальном фильме при выходе на неизведанную планету герои надели скафандры. В «Завете» персонажи с улыбками выходят погулять в шапках-ушанках, а еще трогают местную флору своими конечностями. Ты не находишь в себе силы им сопереживать от слова «вообще». Они глупо себя ведут, вполне заслуженно погибают. Фильм состоит из самоповторов и клише. Он просто скучен. Для развлекательного кино и боевика – действия в нем слишком мало, а для хоррора – в нем нечему пугаться. Смотрите обзор на «Чужой: Завет»

























































Перечисленные выше фильмы далеко не самые худшие проекты 2017 года, но это именно те картины, которые многие зрители очень ждали, а на выходе их ожиданий не оправдали совсем. Поэтому и разочарования после просмотра этих картин больше, чем от просто плохого кино. Но довольно о грустном, ведь впереди хорошее кино!

Главные киносюрпризы 2017 года:

«Яркость»





Фэнтезийный боевик от режиссера Дэвида Эйра — постановщика фильмов о крутых копах-напарниках («Тренировочный день», «Патруль», «Крутые времена», «Короли улиц»). Действие фильма происходит в фантастическом Лос-Анджелесе, в котором наряду с высокими технологиями существует волшебство. Помимо людей там живут орки, эльфы и гномы, драконы и прочая живность. В центре сюжета коп, вернувшийся к работе после серьезного ранения. Его напарник - орк по имени Ник, далеко не любимчик в участке и изгнанник из своего племени. Приняв вызов во время патруля, герои впутываются в череду событий, связанных с мистическим жезлом. Куда идти, кому верить и как это все закончится, узнайте, окунувшись с ними в брутальный водоворот событий. Главную роль в фильме сыграл Уилл Смит. Картина получилась весьма достойной. Если убрать все фэнтезийные элементы из фильма, то получится крепкий криминальный боевик про двух копов, которые попали в серьезную переделку «на районе». Но фэнтези добавляет в эту историю колорита — орки-гангстеры, полицейские-кентавры, эльфы-убийцы — вот такой забавный коктейль. Фильм вышел буквально на днях на телеканале Netflix, минуя большие экраны. Но по качеству и спецэффектам «Яркость» не уступает крупным блокбастерам.































































«Тор: Рагнарек»





Вот от этой картины лично я не ожидал ничего хорошего и был приятно удивлен. «Тор: Рагнарек» насыщен действием, перед нами настоящее космическое путешествие с экшеном, отличными шутками и хорошими актерами. В фильме есть все то, чего я ждал от сиквела «Стражей Галактики». Рекомендую эту картину всем любителям старой доброй приключенческой фантастики. Не ждите от фильма мощного сюжета, и, наверное, у вас возникнут вопросы к логике происходящих на экране событий. Но это мелкие придирки. И когда под гитарные запилы Led Zeppelin лысый асгардец с двумя М-16 расстреливает полчища мертвецов – вообще забываешь обо всем и просто наслаждаешься зрелищем. Обзор на «Тор: Рагнарек» прилагается.









































«Иностранец»





Крепко сбитый экшен-триллер, где есть отличные драки и погони, интересная история и персонажи. Джеки Чан показал себя в новом амплуа — драматического персонажа, и оно чертовски ему идет. Я рекомендую сходить на нее не только поклонникам Джеки Чана, но и просто любителям хороших боевиков в стиле «Джейсона Борна». Картина рассказывает о ветеране вьетнамской войны Нгок Мин Кване в исполнении Джеки Чана. Отсидев после победы в тюрьме, он уезжает вместе с семьей в Гонконг, где внезапно тайские пираты убивают двух его старших дочерей. Мин оказывается в Лондоне и открывает там китайский ресторан, с гордостью наблюдая за взрослением младшенькой. В один роковой день его последняя дочь погибает в теракте, якобы устроенном IRA – Ирландской республиканской армией. Эти ребята когда-то боролись за достижение полной самостоятельности Северной Ирландии от Соединенного Королевства. Понимая, что власти не горят особым желанием найти преступников, Мин решает в одиночку их разыскать и уничтожить. Читайте обзор на «Иностранца»































































«Гоголь: Начало»





Как говорится, раз в год и палка стреляет. Вот и отчественные киноделы сняли что-то достойное, пусть и не хватающее с неба звезд. По сюжету, казаки, ведьмы, русалки, утопленницы и другие обитатели Диканьки встречаются лицом к лицу со своим создателем – Николаем Гоголем. По легенде авторов фильма, он работает молодым писарем из Петербурга, который страдает загадочными припадками и может общаться с персонажами из потустороннего мира. Вместе со своим начальником, блестящим столичным следователем Яковом Гуро, начинающий писатель приезжает на Полтавщину расследовать таинственные убийства девушек. Казалось бы, с таким сюжетом и невысоким бюджетом у фильма нет шансов на успех. Но нет, в отличие от дорогого «Викинга», этот фильм доставляет массу положительных эмоций при просмотре. «Гоголь. Начало» выглядит вполне неплохо. Несмотря на общий абсурд происходящего, видно, что авторы пытаются воссоздать книжную атмосферу. Обзор на «Гоголь: Начало» прилагается.























































«Паломничество»





На дворе 1209 год. Римская католическая церковь ведет массовые крестовые походы по искоренению еретиков. По поручению Папы монахи вынуждены отправиться в паломничество через остров, который рвут на части тянущаяся столетиями племенная война и растущая мощь английских захватчиков. Они сопровождают священную реликвию своего монастыря — камень, который использовался в мученичестве Святого Матиаса, тринадцатого апостола, в Рим. По пути монахи столкнутся с суровыми испытаниями, будь-то яростное нападение язычников или предательство со стороны провожатых англичан. Это суровое и реалистичное кино, поднимающее серьезные темы. Все съемки проходили на лоне природы. Здесь нет средневековых городов или замков. Нам показывают исключительно пейзажи грязной и дождливой Ирландии. Мрачные и одновременно красивые виды природы подчеркивают атмосферу фильма и держат в напряжении. Актерам хочется верить и сопереживать. Я могу посоветовать этот фильм поклонникам исторического кино и хороших драм, для которых актерская игра и внутреннее наполнение фильма важнее дорогих спецэффектов. Можете ознакомиться с обзором на «Паломничество»























































В 2017 году выходили и другие, не менее достойные картины, но перечисленные мною стали лично для меня сюрпризами. Я не ждал их, а в итоге был приятно удивлен. Вот такой киногод подарил нам Красный огненный петух.