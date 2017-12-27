Порыв тепломагистрали на Стара-Загоре устранили
Ремонтные работы на месте повреждения теплосети велись на протяжении всей ночи и закончились в 5:54 среды, 27 декабря.
Сейчас все тепловые сети «Предприятия тепловых сетей» работают в штатном режиме, совместно с персоналом управляющих компаний абонентов переводят с резервной на штатную схему теплоснабжения, сообщает пресс-служба компании.
Напомним, что коммунальная авария произошла во вторник, 26 декабря, на Стара-Загоре в районе дома №159. Ее причиной стало повреждение темпломагистрали диаметром 800 мм.
По сообщению пресс-службы городской администрации, авария затронула 108 жилых многоквартирных домов и 4 объекта социальной сферы. Сотрудники ПТС в экстренном порядке вывели из работы поврежденный участок теплосети и перевели объекты на резервную схему теплоснабжения. Принятые меры позволили сохранить температуру в квартирах в районе 18-22 градусов и не допустить прекращения подачи горячей воды в дома.
Уже в первый день после вступления в должность главы города для осуществления личного контроля за устранением последствий порыва тепломагистрали на место происшествия выезжала Елена Лапушкина.
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