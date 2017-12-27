Самарские баскетболисты одержали победу над командой "Купол-Родники"

Самарцы с первых минут завладели инициативой. Уже на восьмой минуте матча они добились двузначного преимущества — 19:9 — после дальнего попадания Максима Числова. Во второй четверти «Самара» успешно отбивала все попытки ижевчан переломить ход игры в свою пользу. А перед большим перерывом и вовсе нанесла им сокрушительный удар, доведя преимущество до 21 очка (55:34).

Третья десятминутка превратилась в бенефис Алексея Голяхова: капитан самарцев набрал 15 очков, которые во многом и предопределили тот перевес, с которым соперники подошли к заключительной четверти — 82:59 в пользу нашей команды. «Самара» позволила хозяевам выиграть последнюю десятиминутку, но на общем результате это никак не сказалось.

93:79 — уверенная победа «Самары». В пятницу, 29 декабря, БК «Самара» проведет последний матч в уходящем году: в Москве против ЦСКА-2.