В Самаре перекрыли часть улицы Демократической
Движение ограничено на выезде «из города».
Ведется монтаж балок пролетного строения путепровода через данную дорогу, сообщает министерство строительства Самарской области. Власти предусмотрели объезд улицы и установили соответствующие знаки. Работы будут вестись во вторник и среду, 27 декабря.
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