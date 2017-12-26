Переправу через Волгу до Рождествено открыли

На Волге обломки льда могли повредить суда на воздушной подушке. Поэтому в субботу, 23 декабря, переправа по Волге по маршруту «Самара-Рождествено» была закрыта. Во вторник, 26 декабря, с 8.30 ее вновь открыли, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Переправа осуществляется с Ульяновского спуска с 8.30 до 16.00 каждые 30 минут. Данный маршрут очищен от обломков льда. Восстановление переправы с речного вокзала Самары продолжается.