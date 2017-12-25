Грузовик протаранил иномарку под Самарой

По данным ГИБДД, 32-летний водитель автомобиля Сузуки двигался по автодороге «Обводная города Самары». Автомобилист решил объехать впереди стоящую машину и выехал на встречную полосу, где иномарка лоб в лоб столкнулась с грузовиком МАЗ. Водитель Сузуки скончался на месте, сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области.