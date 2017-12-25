Пенсионер погиб в столкновении двух легковушек в Кинельском районе

По данным ГИБДД, 58-летняя женщина в автомобиле Лада ехала из Бугуруслана в сторону Самары. Отечественная легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с Пежо. 66-летний пассажир Лады скончался на месте, сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области.