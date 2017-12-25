Переправу через Волгу собираются открыть 26 декабря

На Волге обломки льда могут повредить суда на воздушной подушке. Поэтому в субботу, 23 декабря, переправа по Волге по маршруту «Самара-Рождествено» была закрыта.

Сейчас прорабатывается вопрос осуществления перевозок по альтернативному маршруту со вторника, 26 декабря, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.