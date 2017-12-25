Баскетболисты «Самары» выбыли из Кубка России

БК «Самара» выбыл из борьбы за Кубок. Первый матч, против "Нижнего Новгорода", который состоялся 13 декабря в Самаре, также завершился не в пользу нашей команды — 64:86.

До Нового года БК «Самара» проведет еще два матча в Суперлиге — в Ижевске во вторник, 26 декабря, и в Москве против "ЦСКА-2" в пятницу, 29 декабря.