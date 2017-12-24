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Ночью дороги в Самаре будут чистить в усиленном режиме

Сейчас улицы города очищают 110 спецмашин и 165 рабочих.
 
Уборка снега в городе началась в 4 часа утра в воскресенье, 24 декабря. Из-за ухудшения погодных условий в ночную смену планируется усиление.
 
За прошедшие сутки с улиц вывезли более 4 тысяч тонн снега. Всего с начала этого сезона полигоны приняли более 82 тысяч тонн снега.
 
Все городские дороги расчищены – в последнюю неделю службы благоустройства не снижали темпов работ, направленных на ликвидацию последствий предыдущего интенсивного снегопада. В первую очередь внимание уделяется дорогам 2 и 3 категорий, поскольку по ним следует общественный транспорт, а также спускам, мостам, путепроводам, проездам к больницам, школам, детским садам и другим соцучреждениям.
 
Также службы благоустройства усиленно обрабатывают проезжие части и пешеходные зоны многокомпонентными реагентами. Их за сутки расходуется несколько десятков тонн, в соответствии с погодными условиями. Магистральные улицы обрабатываются в основном реагентом «Бионорд», второстепенные дороги – песчано-соляной смесью, мосты – только песком, в целях предотвращения коррозии.
 
После повышения температуры воздуха продолжает находиться на особом контроле и состояние скатных кровель. В Самаре было сформировано и обучено более 300 специализированных бригад, которые следят как за крышами жилых зданий, так и учреждений различных сфер.
 
Администрация Самары обращается к автомобилистам с просьбой не оставлять личный транспорт на длительный период во дворах и на обочинах дорог, а в ночное время, особенно при наличии снегопада, исключить стоянку автомобилей на магистральных улицах.
Дата: 24 декабря 2017 , 14:12
222
Автор текста: Сергей Ромашов
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