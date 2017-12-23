Певица Алла Меунаргия: о проекте "Голос", встречах с известными людьми и планах на будущее



- Вообще, несмотря на то, что шоу идет уже который год, я смотрела только первые два сезона – действительно с интересом наблюдала за развитием событий, а по поводу новых сезонов и кастингов была уже не в курсе. И все определил случай: однажды я зашла на студию звукозаписи и встретила знакомого вокалиста Артема Сивака, который сказал, что начался новый набор в "Голос" и что он уже отправил целых три заявки. После этого я пришла домой и подумала: "Так, мой друг решился, а я почему сижу?". Поэтому я открыла сайт Первого канала, с юмором заполнила анкету и отправила.



- Что было в этой анкете?



- Там были вопросы из разряда "Ваши достижения в музыкальной сфере?", "Какую музыку предпочитаете?", "Есть ли у вас кумиры?", и нужно было предоставить видео- и аудиоматериал. Если ты пишешь свои песни, то нужно было отдельно прикрепить ссылки и на них. И обязательно нужно было отправить видео с живым исполнением.



Прошел месяц, и одним июльским вечером в семь часов раздался звонок: "Алло, здравствуйте, это Первый канал. У нас было больше двадцати тысяч заявок, и мы приглашаем вас в числе пятисот человек на очный кастинг. Вот три дня на выбор, когда вам удобно?". Я выбрала день и отправилась в Останкино. Я и еще пятьсот человек. И среди них Артем Сивак! Он тоже попал в число претендентов, но дальше, к сожалению, не прошел.



- То есть хочешь сказать, что туда реально можно попасть с улицы?



- Да. Многие знакомые меня спрашивают: "Ну что, сколько заплатила?". Но я простая девушка из Самары, у меня нет серьезных связей и больших средств. Я не являюсь частью тусовки и не могу говорить за других участников, но моя история абсолютно честная.



- Я правильно понимаю, что ты никому из близких не сказала, что едешь на кастинг?



- Никому. Во-первых, было желание всех удивить. Во-вторых, не хотелось для моих взрослых родителей лишней суеты и нервотрепки. Знали несколько человек, которые со мной взаимодействуют каждый день, а родители и сестра, живущие в другом городе, все узнали, когда увидели уже на Первом канале.



- Никому. Во-первых, было желание всех удивить. Во-вторых, не хотелось для моих взрослых родителей лишней суеты и нервотрепки. Знали несколько человек, которые со мной взаимодействуют каждый день, а родители и сестра, живущие в другом городе, все узнали, когда увидели уже на Первом канале.

























































Победа в нокауте



- Кто проводит кастинг? У некоторых людей есть мнение, что наставники поселились в Останкино и сутками отсматривают потенциальных участников.



- Нет, есть команда продюсеров и редакторов, которая занимается отбором – порядка 20 человек, которые имеют непосредственное отношение к музыке. В их числе, например, Андрей Сергеев, продюсер Леонида Агутина. То есть это не просто люди с улицы – это реальные профессионалы, которое в шоу-бизнесе уже давно и успешно.



Сам кастинг проходил следующим образом. Нас разбили на десятки, и эти десятки по очереди готовились к выходу на сцену. Нужно было исполнить две песни, которые выбираешь сам – одну на русском и одну на английском. Атмосфера была жесткая, естественный отбор в действии – все друг друга ненавидели, потому что думали: "Именно я должен попасть на Первый канал". Мне повезло, потому что в моей десятке были в основном кубинцы. У них другой другой менталитет, и атмосфера была более дружелюбная. Среди кубинцев, кстати, был Ясмани, который на слепых прослушиваниях пел "Despacito" и попал в команду Агутина – на кастинге он выступал ровно передо мной.



Было два выступления: сначала перед командой редакторов, где я переволновалась и исполнила все не в той тональности, а потом к ним присоединился еще и Юрий Аксюта, главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала. Но там я уже чувствовала себя увереннее и спела все в соответствии с задумкой. Если бы я пела красиво и ровно, как все девочки – ничего особенного не получилось бы, поэтому нужно было спеть так, как я люблю. Первый куплет я исполнила чисто, а припев расщепляла (приём пения, при котором к чистому звуку примешивается известная доля другого звука – прим. ред.). После этих проб координатор назвал имена прошедших дальше, но радость наша была преждевременной: "На следующей неделе из Нидерландов приезжает Джон Де Моль, главный создатель франшизы "Голос". Он будет отсматривать ваши видео, после чего отсеются еще 30% участников. Поэтому езжайте домой и ждите, вам позвонят в любом случае – прошли вы или нет".



И вот в назначенный день я уже с утра караулю около телефона. Полдень – не звонят, час дня – не звонят, четыре часа – все еще тишина. Но в итоге раздается звонок: "Приезжайте на подбор репертуара для слепого прослушивания". Наконец-то! Я снова поехала в Москву, выбрала песню – но и это не гарантия того, что ты попадешь на сцену. Слепые прослушивания проходят в три дня, и если наставники набрали свои команды, а твой выход назначен на третий день, в этом сезоне ты уже не выйдешь. У нас в первый день было 50 человек, которые не успели зайти на сцену в прошлом году, и которых смешали с участниками этого года. Мне повезло - я по сценарию была во второй день, и именно из второго дня много людей попало к наставникам.



- Ты же наверняка прикидывала расклады: "Если ко мне повернутся все четверо, я…"



- Я не думала, что повернутся четверо – я думала, что повернутся трое. На Градского я вообще не рассчитывала, потому что я совсем не игрок его команды. Анализируя то, что я видела в его командах прошлых сезонов – это в основном такие эстрадные, классические вокалисты с большими голосами и правильной постановкой. У меня же совсем другая история – я хулиганка. И если бы повернулся Билан, я бы пошла к Билану.

Но вот к тебе поворачивается Агутин, потом Пелагея.



- Почему ты пошла к ней?



- Изначально я вообще не увидела, что ко мне повернулись – сцена достаточно далеко, свет бил в глаза, а привычный звук, сопровождающий удар по кнопке, есть только у телезрителей. Я же смотрела первые два сезона, и меня всегда удивляло то, что происходит с людьми в процессе – я говорю сейчас именно про репертуар. На слепых прослушиваниях конкурсанты пели одно, а дальше могли браться за абсолютно другое, раскрываясь с новой стороны.



Я могла примерно представить, что сделает со мной Агутин, а вот что сделает Пелагея – одному Богу известно. И мне было интересно, как она может раскрыть меня и что может дать с точки зрения репертуара. И я очень благодарная Пелагее и ее маме, Светлане Геннадьевне, за ту работу, которую мы совместно проделали.



- Как строилась дальнейшая работа после первого эфира?



- После слепых прослушиваний у нас с наставницей состоялся телефонный разговор: она поздравила с попаданием в команду и начала знакомиться со мной, попросив прислать большое количество своего материала. И дальше уже работа строилась в основном дистанционно, через переписку и звонки. Исходя из того, что она увидела и услышала в присланном мной, рождались какие-то творческие замыслы.



- После слепых прослушиваний у нас с наставницей состоялся телефонный разговор: она поздравила с попаданием в команду и начала знакомиться со мной, попросив прислать большое количество своего материала. И дальше уже работа строилась в основном дистанционно, через переписку и звонки. Исходя из того, что она увидела и услышала в присланном мной, рождались какие-то творческие замыслы.





















































Интервью перед слепым прослушиванием



- Те люди, которых мы постоянно видим в кадре – они в жизни такие же?



- Конечно, во время съемок они отчасти входят в образ, но, по большому счету, остаются собой. Например, Дмитрий Нагиев – мощный профессионал во всем, я просто удивляюсь такому количеству энергии. Первый канал очень много вырезал, поэтому в эфир не вошло наше с ним интервью, но он интересный, общительный и очень обаятельный человек, от которого пахнет успехом.



- А как пахнет успех?



- Дорого (смеется). Вообще Дмитрий - очень приятный человек. В нем абсолютно нет звездности, он действительно топ.



- Кто еще произвел приятное впечатление?



-Дима Билан. Я в восторге от него как от человека и как от музыканта. Очень много слов было сказано, которые не вошли в эфир, и мы на общих репетициях видим, что происходит в других командах и как наставники работают. Для меня этот человек открылся заново - я и до шоу его любила, а здесь я по-настоящему поняла, что это крутой музыкант и очень чувствующий человек. Мы не очень много общались с глазу на глаз, но те слова, которые он говорил и мне, и другим участникам во время этапов, дорогого стоят.



Ну и Пелагея, конечно, мастер своего дела. Есть интересная история: в период между съемками Пелагея давала в Самаре концерт. И я поехала специально послушать, не сказав ей – мне было интересно, что делает на выступлениях мой наставник, как работает на сцене. И я для себя открыла группу "Пелагея" и по-настоящему кайфанула. Те, кто не был на ее концертах, даже не представляют. Это такая музыка крутая! Пелагея – артист мирового уровня.



- Кстати о наставниках. Ты же педагог по образованию, работала учителем английского в 120 школе. Уже завязала с этим?



- Изначально я занималась английским, но в какой-то момент поняла, что вокал люблю сильнее, и я начала развиваться в этой теме, повышать квалификацию. Я каждый год езжу на мастер-классы, не упускаю возможность пообщаться с сильными вокалистами и что-то перенять. И в какой-то момент меня пригласили преподавать вокал в "Лабораторию музыки". Я попробовала и поняла, что у меня получается доступно рассказать людям о тех приемах, которые помогают мне.



- Какая реакция была у твоих знакомых, когда они увидели тебя на Первом канале? И какая была самая неожиданная обратная связь?



- Ребята, которых я учила английскому, сразу кучу приятных слов написали, делали мемы. Написали парни, которые когда-то разбили сердце (смеется). А из неожиданного… В Instagram очень приятные слова написала Теона Дольникова (певица, актриса – прим.ред.), Инна Желанная (фолк-рок певица) большой комментарий оставила Вконтакте – конечно, для меня это очень высокая оценка, потому что такие мощные музыканты. Плюс мне написала Ева Польна (экс-солистка группы "Гости из будущего" – прим. ред.), потом у нас даже была личная встреча. Это вообще судьбоносная история.



На слепых прослушиваниях я исполнила песню "Зима в сердце" группы "Гости из будущего", и мой муж говорит: "Пора перебираться в Москву, чего мы здесь сидим – потолок достигнут, тем более, сколько у тебя открывается перспектив. И я попробую поискать себе работу". А так как мой муж – музыкант, мы решили разослать нашим знакомым музыкантам клич о том, что бас-гитарист и аранжировщик ищет работу. Рассылаем – и тут трое из друзей нам пишут: "Ева Польна ищет себе бас-гитариста". И в какой-то вечер, когда муж меня собирает на очередную запись в Москву, звонит его телефон: "Здравствуйте, это директор Евы Польна. Есть материал, попробуйте поиграть, запишите на видео – а мы посмотрим". Он записывает материал, отправляет видео, и через какое-то время мы сидим после моей репетиции для "Голоса" в кафе, когда снова раздается звонок: "Вы нам понравились. Единственный момент: нужно будет играть концерт в Крокус Сити Холл через 4 дня и выучить 25 песен". В общем, теперь мой муж играет с Евой Польна.



А еще, когда я пришла на этот концерт, ровно за мной села Екатерина Ковская, которая пела песню "Зима в сердце" в прошлом сезоне "Голоса". Мистика.



- Мне кажется, таких совпадений не бывает. А ты ведь даже не хотела эту песню петь!



- Да! Я хотела петь Rag'n'Bone Man – Human, но так как шоу "Голос" – русское, то предпочтение отдавали русским песням. Мы начали искать варианты, мне предлагали какой-то джаз, который мне вообще не близок. В итоге решили, что я буду петь то же, что пела на кастинге – песню "Зима в сердце2.



- Как ты относишься к участию иностранцев в шоу? Толпа кубинцев на кастинге. Итальянец в качестве конкурента по четвертьфиналу. А в полуфинал вообще прошло сразу трое представителей других стран.



- Да, прекрасные вокалисты, и здорово, что они есть, и это элемент шоу. Но мне кажется, что у нас достаточно талантливых русских ребят, которые тоже могли бы поучаствовать, а иностранцы не занимали бы их место. Я не хочу сказать, что я против участия иностранцев, но мне бы хотелось, чтобы русский "Голос" оставался русским.



- Да, прекрасные вокалисты, и здорово, что они есть, и это элемент шоу. Но мне кажется, что у нас достаточно талантливых русских ребят, которые тоже могли бы поучаствовать, а иностранцы не занимали бы их место. Я не хочу сказать, что я против участия иностранцев, но мне бы хотелось, чтобы русский "Голос" оставался русским.











































































С соперниками по четвертьфиналу



- Справедливо ли участие в шоу людей, уже имеющих определенную известность? Например, Антон Лаврентьев, твой соперник по четвертьфиналу, до "Голоса" был знаком широкой аудитории как ведущий шоу "Орел и решка" и имеет основательную армию подписчиков в соцсетях.



- Здесь, наверное, играют свою роль рейтинги. Есть медийные и достаточно известные люди, подписчики будут с интересом следить за их судьбой, смотреть шоу с их участием. Я в любом случае отношусь ко всему случившемуся как к празднику, я благодарна Первому каналу и Пелагее за то, что я дошла до прямых эфиров и нашла своего слушателя. Для меня это большой плюс, потому что я, в отличие от многих участников, автор и пишу песни. И я верю в то, что такие шоу должны раскрывать неизвестных людей.



- Я знаю, что участники проекта подписывают какой-то контракт. Многие об этом говорят, но никто не знает, что в этом контракте.



- Ой, он такой большой, что пока ты дойдешь до его конца, уже забудешь, что было в начале. Если в двух словах – на время проекта ты принадлежишь "Красному квадрату", Первому каналу и Universal music. Ты не имеешь права работать с другими каналами – и, в общем-то, все. Никаких ограничений вроде запрета на выступления и исполнения своих песен нет, контракт достаточно прозрачный. Единственный момент – реклама. Все коммерческие предложения, которые поступали, нужно было обсуждать, но из-за напряженного графика я даже не вступала в переговоры и сразу отказывалась.



- Что тебе дало участие в шоу "Голос"?



- В первую очередь, это аудитория. Я увидела, что народ любит такую музыку, которую я делаю – в январе у меня уже запланировано несколько выступлений. А сегодня, например, позвонил Борис Бурдаев из "Братьев Грим", с которым лично мы не были знакомы, – предлагает сделать совместный проект. Но глобальное влияние "Голоса" на свою жизнь я смогу оценить, наверное, только через несколько лет.



- В первую очередь, это аудитория. Я увидела, что народ любит такую музыку, которую я делаю – в январе у меня уже запланировано несколько выступлений. А сегодня, например, позвонил Борис Бурдаев из "Братьев Грим", с которым лично мы не были знакомы, – предлагает сделать совместный проект. Но глобальное влияние "Голоса" на свою жизнь я смогу оценить, наверное, только через несколько лет.



















































Флэш-интервью после проигрыша



- Если говорить о выступлениях, сколько стоит приглашение Аллы Меунаргия с ее новой бандой на корпоратив?



- Для нашего слушателя мы уложимся в его бюджет. Надо понимать, что мы играем авторскую музыку, и я очень рада, что есть люди, которым хочется видеть артиста, а не заезженные хиты.



- Расскажи про новый проект "Алмазами", который ты так грамотно пропиарила – вечером 15 декабря у тебя четвертьфинал, а за несколько часов до этого ты объявляешь о новой группе и сливаешь клип.



- Видео снимали в Турции. Задумка ролика была в том, что мы гуляем по Стамбулу и идем к морю. Песня философская, про любовь – и тут красивый видеоряд. Концепция проекта – делать более популярную и доступную музыку, отказаться от тяжелых гитар и барабанных битов, делать что-то легкое и в то же время умное. Чтобы это было не попсой, но приятной музыкой для думающих людей. В проекте я была многогранной, но только такой, какой увидела меня мой наставник Пелагея. И накануне сложного этапа в "Голосе" мне захотелось показать себя такой, какая я есть, в своей песне.



- Подведем итоги. У тебя успешный опыт выступления в главном вокальном проекте страны. У тебя новая группа. Подписчики тебя любят и оставляют сотни хвалебных сообщений. Ты только что вернулась из Москвы и через пару дней опять уезжаешь туда. Любимый вопрос плохих журналистов: каковы твои творческие планы?



- Впереди меня ждет дуэт с Шан Эванс, солисткой британской группы Kosheen, запись нескольких нескольких песен, съемки клипа. Ну и переезд в Москву – я хочу чего-то глобального. Муж уже нашел работу, так что я тоже сделала пост, что преподаю вокал в столице (смеется).



Сейчас настал тот момент, когда мне хотелось бы, чтобы обо мне узнал массовый слушатель. Меня знает большое количество музыкантов, с некоторыми известными людьми я познакомилась лично, они знают мою музыку – и для меня это гигантский шаг вперед. Сейчас настал тот момент, когда мне хотелось бы, чтобы обо мне узнал массовый слушатель, и мой приход на Первый канал подарил мне такой шанс, который дается не каждому. Бывает, ты задаешь вопрос Вселенной: "А стоит ли мне заниматься этим?", и здесь пришел ответ: "Да. Ты на верном пути. Иди дальше".