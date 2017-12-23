Певица Алла Меунаргия: о проекте "Голос", встречах с известными людьми и планах на будущее
Уже шестой сезон идущее с феноменальным успехом шоу "Голос" открывает зрителям новые имена и выводит на вокальную орбиту новые голоса. В этом году до четвертьфинала смогла добраться Алла Меунаргия, которая рассказала о том, как создается одно из самых популярных шоу страны.
Однажды пятничным вечером мои домашние смотрели одно популярное вокальное шоу, и я краем уха услышал, как знакомый голос говорит: "Привет, меня зовут Алла Меунаргия, я из Самары". Как ты стала участницей проекта "Голос"?
- Вообще, несмотря на то, что шоу идет уже который год, я смотрела только первые два сезона – действительно с интересом наблюдала за развитием событий, а по поводу новых сезонов и кастингов была уже не в курсе. И все определил случай: однажды я зашла на студию звукозаписи и встретила знакомого вокалиста Артема Сивака, который сказал, что начался новый набор в "Голос" и что он уже отправил целых три заявки. После этого я пришла домой и подумала: "Так, мой друг решился, а я почему сижу?". Поэтому я открыла сайт Первого канала, с юмором заполнила анкету и отправила.
- Что было в этой анкете?
- Там были вопросы из разряда "Ваши достижения в музыкальной сфере?", "Какую музыку предпочитаете?", "Есть ли у вас кумиры?", и нужно было предоставить видео- и аудиоматериал. Если ты пишешь свои песни, то нужно было отдельно прикрепить ссылки и на них. И обязательно нужно было отправить видео с живым исполнением.
Прошел месяц, и одним июльским вечером в семь часов раздался звонок: "Алло, здравствуйте, это Первый канал. У нас было больше двадцати тысяч заявок, и мы приглашаем вас в числе пятисот человек на очный кастинг. Вот три дня на выбор, когда вам удобно?". Я выбрала день и отправилась в Останкино. Я и еще пятьсот человек. И среди них Артем Сивак! Он тоже попал в число претендентов, но дальше, к сожалению, не прошел.
- То есть хочешь сказать, что туда реально можно попасть с улицы?
- Да. Многие знакомые меня спрашивают: "Ну что, сколько заплатила?". Но я простая девушка из Самары, у меня нет серьезных связей и больших средств. Я не являюсь частью тусовки и не могу говорить за других участников, но моя история абсолютно честная.
- Я правильно понимаю, что ты никому из близких не сказала, что едешь на кастинг?
- Никому. Во-первых, было желание всех удивить. Во-вторых, не хотелось для моих взрослых родителей лишней суеты и нервотрепки. Знали несколько человек, которые со мной взаимодействуют каждый день, а родители и сестра, живущие в другом городе, все узнали, когда увидели уже на Первом канале.
Победа в нокауте
- Кто проводит кастинг? У некоторых людей есть мнение, что наставники поселились в Останкино и сутками отсматривают потенциальных участников.
- Нет, есть команда продюсеров и редакторов, которая занимается отбором – порядка 20 человек, которые имеют непосредственное отношение к музыке. В их числе, например, Андрей Сергеев, продюсер Леонида Агутина. То есть это не просто люди с улицы – это реальные профессионалы, которое в шоу-бизнесе уже давно и успешно.
Сам кастинг проходил следующим образом. Нас разбили на десятки, и эти десятки по очереди готовились к выходу на сцену. Нужно было исполнить две песни, которые выбираешь сам – одну на русском и одну на английском. Атмосфера была жесткая, естественный отбор в действии – все друг друга ненавидели, потому что думали: "Именно я должен попасть на Первый канал". Мне повезло, потому что в моей десятке были в основном кубинцы. У них другой другой менталитет, и атмосфера была более дружелюбная. Среди кубинцев, кстати, был Ясмани, который на слепых прослушиваниях пел "Despacito" и попал в команду Агутина – на кастинге он выступал ровно передо мной.
Было два выступления: сначала перед командой редакторов, где я переволновалась и исполнила все не в той тональности, а потом к ним присоединился еще и Юрий Аксюта, главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала. Но там я уже чувствовала себя увереннее и спела все в соответствии с задумкой. Если бы я пела красиво и ровно, как все девочки – ничего особенного не получилось бы, поэтому нужно было спеть так, как я люблю. Первый куплет я исполнила чисто, а припев расщепляла (приём пения, при котором к чистому звуку примешивается известная доля другого звука – прим. ред.). После этих проб координатор назвал имена прошедших дальше, но радость наша была преждевременной: "На следующей неделе из Нидерландов приезжает Джон Де Моль, главный создатель франшизы "Голос". Он будет отсматривать ваши видео, после чего отсеются еще 30% участников. Поэтому езжайте домой и ждите, вам позвонят в любом случае – прошли вы или нет".
И вот в назначенный день я уже с утра караулю около телефона. Полдень – не звонят, час дня – не звонят, четыре часа – все еще тишина. Но в итоге раздается звонок: "Приезжайте на подбор репертуара для слепого прослушивания". Наконец-то! Я снова поехала в Москву, выбрала песню – но и это не гарантия того, что ты попадешь на сцену. Слепые прослушивания проходят в три дня, и если наставники набрали свои команды, а твой выход назначен на третий день, в этом сезоне ты уже не выйдешь. У нас в первый день было 50 человек, которые не успели зайти на сцену в прошлом году, и которых смешали с участниками этого года. Мне повезло - я по сценарию была во второй день, и именно из второго дня много людей попало к наставникам.
- Ты же наверняка прикидывала расклады: "Если ко мне повернутся все четверо, я…"
- Я не думала, что повернутся четверо – я думала, что повернутся трое. На Градского я вообще не рассчитывала, потому что я совсем не игрок его команды. Анализируя то, что я видела в его командах прошлых сезонов – это в основном такие эстрадные, классические вокалисты с большими голосами и правильной постановкой. У меня же совсем другая история – я хулиганка. И если бы повернулся Билан, я бы пошла к Билану.
- Изначально я вообще не увидела, что ко мне повернулись – сцена достаточно далеко, свет бил в глаза, а привычный звук, сопровождающий удар по кнопке, есть только у телезрителей. Я же смотрела первые два сезона, и меня всегда удивляло то, что происходит с людьми в процессе – я говорю сейчас именно про репертуар. На слепых прослушиваниях конкурсанты пели одно, а дальше могли браться за абсолютно другое, раскрываясь с новой стороны.
Я могла примерно представить, что сделает со мной Агутин, а вот что сделает Пелагея – одному Богу известно. И мне было интересно, как она может раскрыть меня и что может дать с точки зрения репертуара. И я очень благодарная Пелагее и ее маме, Светлане Геннадьевне, за ту работу, которую мы совместно проделали.
- Как строилась дальнейшая работа после первого эфира?
- После слепых прослушиваний у нас с наставницей состоялся телефонный разговор: она поздравила с попаданием в команду и начала знакомиться со мной, попросив прислать большое количество своего материала. И дальше уже работа строилась в основном дистанционно, через переписку и звонки. Исходя из того, что она увидела и услышала в присланном мной, рождались какие-то творческие замыслы.
Интервью перед слепым прослушиванием
- Те люди, которых мы постоянно видим в кадре – они в жизни такие же?
- Конечно, во время съемок они отчасти входят в образ, но, по большому счету, остаются собой. Например, Дмитрий Нагиев – мощный профессионал во всем, я просто удивляюсь такому количеству энергии. Первый канал очень много вырезал, поэтому в эфир не вошло наше с ним интервью, но он интересный, общительный и очень обаятельный человек, от которого пахнет успехом.
- А как пахнет успех?
- Дорого (смеется). Вообще Дмитрий - очень приятный человек. В нем абсолютно нет звездности, он действительно топ.
- Кто еще произвел приятное впечатление?
-Дима Билан. Я в восторге от него как от человека и как от музыканта. Очень много слов было сказано, которые не вошли в эфир, и мы на общих репетициях видим, что происходит в других командах и как наставники работают. Для меня этот человек открылся заново - я и до шоу его любила, а здесь я по-настоящему поняла, что это крутой музыкант и очень чувствующий человек. Мы не очень много общались с глазу на глаз, но те слова, которые он говорил и мне, и другим участникам во время этапов, дорогого стоят.
Ну и Пелагея, конечно, мастер своего дела. Есть интересная история: в период между съемками Пелагея давала в Самаре концерт. И я поехала специально послушать, не сказав ей – мне было интересно, что делает на выступлениях мой наставник, как работает на сцене. И я для себя открыла группу "Пелагея" и по-настоящему кайфанула. Те, кто не был на ее концертах, даже не представляют. Это такая музыка крутая! Пелагея – артист мирового уровня.
- Кстати о наставниках. Ты же педагог по образованию, работала учителем английского в 120 школе. Уже завязала с этим?
- Изначально я занималась английским, но в какой-то момент поняла, что вокал люблю сильнее, и я начала развиваться в этой теме, повышать квалификацию. Я каждый год езжу на мастер-классы, не упускаю возможность пообщаться с сильными вокалистами и что-то перенять. И в какой-то момент меня пригласили преподавать вокал в "Лабораторию музыки". Я попробовала и поняла, что у меня получается доступно рассказать людям о тех приемах, которые помогают мне.
- Какая реакция была у твоих знакомых, когда они увидели тебя на Первом канале? И какая была самая неожиданная обратная связь?
- Ребята, которых я учила английскому, сразу кучу приятных слов написали, делали мемы. Написали парни, которые когда-то разбили сердце (смеется). А из неожиданного… В Instagram очень приятные слова написала Теона Дольникова (певица, актриса – прим.ред.), Инна Желанная (фолк-рок певица) большой комментарий оставила Вконтакте – конечно, для меня это очень высокая оценка, потому что такие мощные музыканты. Плюс мне написала Ева Польна (экс-солистка группы "Гости из будущего" – прим. ред.), потом у нас даже была личная встреча. Это вообще судьбоносная история.
На слепых прослушиваниях я исполнила песню "Зима в сердце" группы "Гости из будущего", и мой муж говорит: "Пора перебираться в Москву, чего мы здесь сидим – потолок достигнут, тем более, сколько у тебя открывается перспектив. И я попробую поискать себе работу". А так как мой муж – музыкант, мы решили разослать нашим знакомым музыкантам клич о том, что бас-гитарист и аранжировщик ищет работу. Рассылаем – и тут трое из друзей нам пишут: "Ева Польна ищет себе бас-гитариста". И в какой-то вечер, когда муж меня собирает на очередную запись в Москву, звонит его телефон: "Здравствуйте, это директор Евы Польна. Есть материал, попробуйте поиграть, запишите на видео – а мы посмотрим". Он записывает материал, отправляет видео, и через какое-то время мы сидим после моей репетиции для "Голоса" в кафе, когда снова раздается звонок: "Вы нам понравились. Единственный момент: нужно будет играть концерт в Крокус Сити Холл через 4 дня и выучить 25 песен". В общем, теперь мой муж играет с Евой Польна.
А еще, когда я пришла на этот концерт, ровно за мной села Екатерина Ковская, которая пела песню "Зима в сердце" в прошлом сезоне "Голоса". Мистика.
- Мне кажется, таких совпадений не бывает. А ты ведь даже не хотела эту песню петь!
- Да! Я хотела петь Rag'n'Bone Man – Human, но так как шоу "Голос" – русское, то предпочтение отдавали русским песням. Мы начали искать варианты, мне предлагали какой-то джаз, который мне вообще не близок. В итоге решили, что я буду петь то же, что пела на кастинге – песню "Зима в сердце2.
- Как ты относишься к участию иностранцев в шоу? Толпа кубинцев на кастинге. Итальянец в качестве конкурента по четвертьфиналу. А в полуфинал вообще прошло сразу трое представителей других стран.
- Да, прекрасные вокалисты, и здорово, что они есть, и это элемент шоу. Но мне кажется, что у нас достаточно талантливых русских ребят, которые тоже могли бы поучаствовать, а иностранцы не занимали бы их место. Я не хочу сказать, что я против участия иностранцев, но мне бы хотелось, чтобы русский "Голос" оставался русским.
С соперниками по четвертьфиналу
- Справедливо ли участие в шоу людей, уже имеющих определенную известность? Например, Антон Лаврентьев, твой соперник по четвертьфиналу, до "Голоса" был знаком широкой аудитории как ведущий шоу "Орел и решка" и имеет основательную армию подписчиков в соцсетях.
- Здесь, наверное, играют свою роль рейтинги. Есть медийные и достаточно известные люди, подписчики будут с интересом следить за их судьбой, смотреть шоу с их участием. Я в любом случае отношусь ко всему случившемуся как к празднику, я благодарна Первому каналу и Пелагее за то, что я дошла до прямых эфиров и нашла своего слушателя. Для меня это большой плюс, потому что я, в отличие от многих участников, автор и пишу песни. И я верю в то, что такие шоу должны раскрывать неизвестных людей.
- Я знаю, что участники проекта подписывают какой-то контракт. Многие об этом говорят, но никто не знает, что в этом контракте.
- Ой, он такой большой, что пока ты дойдешь до его конца, уже забудешь, что было в начале. Если в двух словах – на время проекта ты принадлежишь "Красному квадрату", Первому каналу и Universal music. Ты не имеешь права работать с другими каналами – и, в общем-то, все. Никаких ограничений вроде запрета на выступления и исполнения своих песен нет, контракт достаточно прозрачный. Единственный момент – реклама. Все коммерческие предложения, которые поступали, нужно было обсуждать, но из-за напряженного графика я даже не вступала в переговоры и сразу отказывалась.
- Что тебе дало участие в шоу "Голос"?
- В первую очередь, это аудитория. Я увидела, что народ любит такую музыку, которую я делаю – в январе у меня уже запланировано несколько выступлений. А сегодня, например, позвонил Борис Бурдаев из "Братьев Грим", с которым лично мы не были знакомы, – предлагает сделать совместный проект. Но глобальное влияние "Голоса" на свою жизнь я смогу оценить, наверное, только через несколько лет.
Флэш-интервью после проигрыша
- Если говорить о выступлениях, сколько стоит приглашение Аллы Меунаргия с ее новой бандой на корпоратив?
- Для нашего слушателя мы уложимся в его бюджет. Надо понимать, что мы играем авторскую музыку, и я очень рада, что есть люди, которым хочется видеть артиста, а не заезженные хиты.
- Расскажи про новый проект "Алмазами", который ты так грамотно пропиарила – вечером 15 декабря у тебя четвертьфинал, а за несколько часов до этого ты объявляешь о новой группе и сливаешь клип.
- Видео снимали в Турции. Задумка ролика была в том, что мы гуляем по Стамбулу и идем к морю. Песня философская, про любовь – и тут красивый видеоряд. Концепция проекта – делать более популярную и доступную музыку, отказаться от тяжелых гитар и барабанных битов, делать что-то легкое и в то же время умное. Чтобы это было не попсой, но приятной музыкой для думающих людей. В проекте я была многогранной, но только такой, какой увидела меня мой наставник Пелагея. И накануне сложного этапа в "Голосе" мне захотелось показать себя такой, какая я есть, в своей песне.
- Подведем итоги. У тебя успешный опыт выступления в главном вокальном проекте страны. У тебя новая группа. Подписчики тебя любят и оставляют сотни хвалебных сообщений. Ты только что вернулась из Москвы и через пару дней опять уезжаешь туда. Любимый вопрос плохих журналистов: каковы твои творческие планы?
- Впереди меня ждет дуэт с Шан Эванс, солисткой британской группы Kosheen, запись нескольких нескольких песен, съемки клипа. Ну и переезд в Москву – я хочу чего-то глобального. Муж уже нашел работу, так что я тоже сделала пост, что преподаю вокал в столице (смеется).
Сейчас настал тот момент, когда мне хотелось бы, чтобы обо мне узнал массовый слушатель. Меня знает большое количество музыкантов, с некоторыми известными людьми я познакомилась лично, они знают мою музыку – и для меня это гигантский шаг вперед. Сейчас настал тот момент, когда мне хотелось бы, чтобы обо мне узнал массовый слушатель, и мой приход на Первый канал подарил мне такой шанс, который дается не каждому. Бывает, ты задаешь вопрос Вселенной: "А стоит ли мне заниматься этим?", и здесь пришел ответ: "Да. Ты на верном пути. Иди дальше".
Однажды пятничным вечером мои домашние смотрели одно популярное вокальное шоу, и я краем уха услышал, как знакомый голос говорит: "Привет, меня зовут Алла Меунаргия, я из Самары". Как ты стала участницей проекта "Голос"?
- Вообще, несмотря на то, что шоу идет уже который год, я смотрела только первые два сезона – действительно с интересом наблюдала за развитием событий, а по поводу новых сезонов и кастингов была уже не в курсе. И все определил случай: однажды я зашла на студию звукозаписи и встретила знакомого вокалиста Артема Сивака, который сказал, что начался новый набор в "Голос" и что он уже отправил целых три заявки. После этого я пришла домой и подумала: "Так, мой друг решился, а я почему сижу?". Поэтому я открыла сайт Первого канала, с юмором заполнила анкету и отправила.
- Что было в этой анкете?
- Там были вопросы из разряда "Ваши достижения в музыкальной сфере?", "Какую музыку предпочитаете?", "Есть ли у вас кумиры?", и нужно было предоставить видео- и аудиоматериал. Если ты пишешь свои песни, то нужно было отдельно прикрепить ссылки и на них. И обязательно нужно было отправить видео с живым исполнением.
Прошел месяц, и одним июльским вечером в семь часов раздался звонок: "Алло, здравствуйте, это Первый канал. У нас было больше двадцати тысяч заявок, и мы приглашаем вас в числе пятисот человек на очный кастинг. Вот три дня на выбор, когда вам удобно?". Я выбрала день и отправилась в Останкино. Я и еще пятьсот человек. И среди них Артем Сивак! Он тоже попал в число претендентов, но дальше, к сожалению, не прошел.
- То есть хочешь сказать, что туда реально можно попасть с улицы?
- Да. Многие знакомые меня спрашивают: "Ну что, сколько заплатила?". Но я простая девушка из Самары, у меня нет серьезных связей и больших средств. Я не являюсь частью тусовки и не могу говорить за других участников, но моя история абсолютно честная.
- Я правильно понимаю, что ты никому из близких не сказала, что едешь на кастинг?
- Никому. Во-первых, было желание всех удивить. Во-вторых, не хотелось для моих взрослых родителей лишней суеты и нервотрепки. Знали несколько человек, которые со мной взаимодействуют каждый день, а родители и сестра, живущие в другом городе, все узнали, когда увидели уже на Первом канале.
Победа в нокауте
- Кто проводит кастинг? У некоторых людей есть мнение, что наставники поселились в Останкино и сутками отсматривают потенциальных участников.
- Нет, есть команда продюсеров и редакторов, которая занимается отбором – порядка 20 человек, которые имеют непосредственное отношение к музыке. В их числе, например, Андрей Сергеев, продюсер Леонида Агутина. То есть это не просто люди с улицы – это реальные профессионалы, которое в шоу-бизнесе уже давно и успешно.
Сам кастинг проходил следующим образом. Нас разбили на десятки, и эти десятки по очереди готовились к выходу на сцену. Нужно было исполнить две песни, которые выбираешь сам – одну на русском и одну на английском. Атмосфера была жесткая, естественный отбор в действии – все друг друга ненавидели, потому что думали: "Именно я должен попасть на Первый канал". Мне повезло, потому что в моей десятке были в основном кубинцы. У них другой другой менталитет, и атмосфера была более дружелюбная. Среди кубинцев, кстати, был Ясмани, который на слепых прослушиваниях пел "Despacito" и попал в команду Агутина – на кастинге он выступал ровно передо мной.
Было два выступления: сначала перед командой редакторов, где я переволновалась и исполнила все не в той тональности, а потом к ним присоединился еще и Юрий Аксюта, главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала. Но там я уже чувствовала себя увереннее и спела все в соответствии с задумкой. Если бы я пела красиво и ровно, как все девочки – ничего особенного не получилось бы, поэтому нужно было спеть так, как я люблю. Первый куплет я исполнила чисто, а припев расщепляла (приём пения, при котором к чистому звуку примешивается известная доля другого звука – прим. ред.). После этих проб координатор назвал имена прошедших дальше, но радость наша была преждевременной: "На следующей неделе из Нидерландов приезжает Джон Де Моль, главный создатель франшизы "Голос". Он будет отсматривать ваши видео, после чего отсеются еще 30% участников. Поэтому езжайте домой и ждите, вам позвонят в любом случае – прошли вы или нет".
И вот в назначенный день я уже с утра караулю около телефона. Полдень – не звонят, час дня – не звонят, четыре часа – все еще тишина. Но в итоге раздается звонок: "Приезжайте на подбор репертуара для слепого прослушивания". Наконец-то! Я снова поехала в Москву, выбрала песню – но и это не гарантия того, что ты попадешь на сцену. Слепые прослушивания проходят в три дня, и если наставники набрали свои команды, а твой выход назначен на третий день, в этом сезоне ты уже не выйдешь. У нас в первый день было 50 человек, которые не успели зайти на сцену в прошлом году, и которых смешали с участниками этого года. Мне повезло - я по сценарию была во второй день, и именно из второго дня много людей попало к наставникам.
- Ты же наверняка прикидывала расклады: "Если ко мне повернутся все четверо, я…"
- Я не думала, что повернутся четверо – я думала, что повернутся трое. На Градского я вообще не рассчитывала, потому что я совсем не игрок его команды. Анализируя то, что я видела в его командах прошлых сезонов – это в основном такие эстрадные, классические вокалисты с большими голосами и правильной постановкой. У меня же совсем другая история – я хулиганка. И если бы повернулся Билан, я бы пошла к Билану.
Но вот к тебе поворачивается Агутин, потом Пелагея.
- Почему ты пошла к ней?
- Почему ты пошла к ней?
- Изначально я вообще не увидела, что ко мне повернулись – сцена достаточно далеко, свет бил в глаза, а привычный звук, сопровождающий удар по кнопке, есть только у телезрителей. Я же смотрела первые два сезона, и меня всегда удивляло то, что происходит с людьми в процессе – я говорю сейчас именно про репертуар. На слепых прослушиваниях конкурсанты пели одно, а дальше могли браться за абсолютно другое, раскрываясь с новой стороны.
Я могла примерно представить, что сделает со мной Агутин, а вот что сделает Пелагея – одному Богу известно. И мне было интересно, как она может раскрыть меня и что может дать с точки зрения репертуара. И я очень благодарная Пелагее и ее маме, Светлане Геннадьевне, за ту работу, которую мы совместно проделали.
- Как строилась дальнейшая работа после первого эфира?
- После слепых прослушиваний у нас с наставницей состоялся телефонный разговор: она поздравила с попаданием в команду и начала знакомиться со мной, попросив прислать большое количество своего материала. И дальше уже работа строилась в основном дистанционно, через переписку и звонки. Исходя из того, что она увидела и услышала в присланном мной, рождались какие-то творческие замыслы.
Интервью перед слепым прослушиванием
- Те люди, которых мы постоянно видим в кадре – они в жизни такие же?
- Конечно, во время съемок они отчасти входят в образ, но, по большому счету, остаются собой. Например, Дмитрий Нагиев – мощный профессионал во всем, я просто удивляюсь такому количеству энергии. Первый канал очень много вырезал, поэтому в эфир не вошло наше с ним интервью, но он интересный, общительный и очень обаятельный человек, от которого пахнет успехом.
- А как пахнет успех?
- Дорого (смеется). Вообще Дмитрий - очень приятный человек. В нем абсолютно нет звездности, он действительно топ.
- Кто еще произвел приятное впечатление?
-Дима Билан. Я в восторге от него как от человека и как от музыканта. Очень много слов было сказано, которые не вошли в эфир, и мы на общих репетициях видим, что происходит в других командах и как наставники работают. Для меня этот человек открылся заново - я и до шоу его любила, а здесь я по-настоящему поняла, что это крутой музыкант и очень чувствующий человек. Мы не очень много общались с глазу на глаз, но те слова, которые он говорил и мне, и другим участникам во время этапов, дорогого стоят.
Ну и Пелагея, конечно, мастер своего дела. Есть интересная история: в период между съемками Пелагея давала в Самаре концерт. И я поехала специально послушать, не сказав ей – мне было интересно, что делает на выступлениях мой наставник, как работает на сцене. И я для себя открыла группу "Пелагея" и по-настоящему кайфанула. Те, кто не был на ее концертах, даже не представляют. Это такая музыка крутая! Пелагея – артист мирового уровня.
- Кстати о наставниках. Ты же педагог по образованию, работала учителем английского в 120 школе. Уже завязала с этим?
- Изначально я занималась английским, но в какой-то момент поняла, что вокал люблю сильнее, и я начала развиваться в этой теме, повышать квалификацию. Я каждый год езжу на мастер-классы, не упускаю возможность пообщаться с сильными вокалистами и что-то перенять. И в какой-то момент меня пригласили преподавать вокал в "Лабораторию музыки". Я попробовала и поняла, что у меня получается доступно рассказать людям о тех приемах, которые помогают мне.
- Какая реакция была у твоих знакомых, когда они увидели тебя на Первом канале? И какая была самая неожиданная обратная связь?
- Ребята, которых я учила английскому, сразу кучу приятных слов написали, делали мемы. Написали парни, которые когда-то разбили сердце (смеется). А из неожиданного… В Instagram очень приятные слова написала Теона Дольникова (певица, актриса – прим.ред.), Инна Желанная (фолк-рок певица) большой комментарий оставила Вконтакте – конечно, для меня это очень высокая оценка, потому что такие мощные музыканты. Плюс мне написала Ева Польна (экс-солистка группы "Гости из будущего" – прим. ред.), потом у нас даже была личная встреча. Это вообще судьбоносная история.
На слепых прослушиваниях я исполнила песню "Зима в сердце" группы "Гости из будущего", и мой муж говорит: "Пора перебираться в Москву, чего мы здесь сидим – потолок достигнут, тем более, сколько у тебя открывается перспектив. И я попробую поискать себе работу". А так как мой муж – музыкант, мы решили разослать нашим знакомым музыкантам клич о том, что бас-гитарист и аранжировщик ищет работу. Рассылаем – и тут трое из друзей нам пишут: "Ева Польна ищет себе бас-гитариста". И в какой-то вечер, когда муж меня собирает на очередную запись в Москву, звонит его телефон: "Здравствуйте, это директор Евы Польна. Есть материал, попробуйте поиграть, запишите на видео – а мы посмотрим". Он записывает материал, отправляет видео, и через какое-то время мы сидим после моей репетиции для "Голоса" в кафе, когда снова раздается звонок: "Вы нам понравились. Единственный момент: нужно будет играть концерт в Крокус Сити Холл через 4 дня и выучить 25 песен". В общем, теперь мой муж играет с Евой Польна.
А еще, когда я пришла на этот концерт, ровно за мной села Екатерина Ковская, которая пела песню "Зима в сердце" в прошлом сезоне "Голоса". Мистика.
- Мне кажется, таких совпадений не бывает. А ты ведь даже не хотела эту песню петь!
- Да! Я хотела петь Rag'n'Bone Man – Human, но так как шоу "Голос" – русское, то предпочтение отдавали русским песням. Мы начали искать варианты, мне предлагали какой-то джаз, который мне вообще не близок. В итоге решили, что я буду петь то же, что пела на кастинге – песню "Зима в сердце2.
- Как ты относишься к участию иностранцев в шоу? Толпа кубинцев на кастинге. Итальянец в качестве конкурента по четвертьфиналу. А в полуфинал вообще прошло сразу трое представителей других стран.
- Да, прекрасные вокалисты, и здорово, что они есть, и это элемент шоу. Но мне кажется, что у нас достаточно талантливых русских ребят, которые тоже могли бы поучаствовать, а иностранцы не занимали бы их место. Я не хочу сказать, что я против участия иностранцев, но мне бы хотелось, чтобы русский "Голос" оставался русским.
С соперниками по четвертьфиналу
- Справедливо ли участие в шоу людей, уже имеющих определенную известность? Например, Антон Лаврентьев, твой соперник по четвертьфиналу, до "Голоса" был знаком широкой аудитории как ведущий шоу "Орел и решка" и имеет основательную армию подписчиков в соцсетях.
- Здесь, наверное, играют свою роль рейтинги. Есть медийные и достаточно известные люди, подписчики будут с интересом следить за их судьбой, смотреть шоу с их участием. Я в любом случае отношусь ко всему случившемуся как к празднику, я благодарна Первому каналу и Пелагее за то, что я дошла до прямых эфиров и нашла своего слушателя. Для меня это большой плюс, потому что я, в отличие от многих участников, автор и пишу песни. И я верю в то, что такие шоу должны раскрывать неизвестных людей.
- Я знаю, что участники проекта подписывают какой-то контракт. Многие об этом говорят, но никто не знает, что в этом контракте.
- Ой, он такой большой, что пока ты дойдешь до его конца, уже забудешь, что было в начале. Если в двух словах – на время проекта ты принадлежишь "Красному квадрату", Первому каналу и Universal music. Ты не имеешь права работать с другими каналами – и, в общем-то, все. Никаких ограничений вроде запрета на выступления и исполнения своих песен нет, контракт достаточно прозрачный. Единственный момент – реклама. Все коммерческие предложения, которые поступали, нужно было обсуждать, но из-за напряженного графика я даже не вступала в переговоры и сразу отказывалась.
- Что тебе дало участие в шоу "Голос"?
- В первую очередь, это аудитория. Я увидела, что народ любит такую музыку, которую я делаю – в январе у меня уже запланировано несколько выступлений. А сегодня, например, позвонил Борис Бурдаев из "Братьев Грим", с которым лично мы не были знакомы, – предлагает сделать совместный проект. Но глобальное влияние "Голоса" на свою жизнь я смогу оценить, наверное, только через несколько лет.
Флэш-интервью после проигрыша
- Если говорить о выступлениях, сколько стоит приглашение Аллы Меунаргия с ее новой бандой на корпоратив?
- Для нашего слушателя мы уложимся в его бюджет. Надо понимать, что мы играем авторскую музыку, и я очень рада, что есть люди, которым хочется видеть артиста, а не заезженные хиты.
- Расскажи про новый проект "Алмазами", который ты так грамотно пропиарила – вечером 15 декабря у тебя четвертьфинал, а за несколько часов до этого ты объявляешь о новой группе и сливаешь клип.
- Видео снимали в Турции. Задумка ролика была в том, что мы гуляем по Стамбулу и идем к морю. Песня философская, про любовь – и тут красивый видеоряд. Концепция проекта – делать более популярную и доступную музыку, отказаться от тяжелых гитар и барабанных битов, делать что-то легкое и в то же время умное. Чтобы это было не попсой, но приятной музыкой для думающих людей. В проекте я была многогранной, но только такой, какой увидела меня мой наставник Пелагея. И накануне сложного этапа в "Голосе" мне захотелось показать себя такой, какая я есть, в своей песне.
- Подведем итоги. У тебя успешный опыт выступления в главном вокальном проекте страны. У тебя новая группа. Подписчики тебя любят и оставляют сотни хвалебных сообщений. Ты только что вернулась из Москвы и через пару дней опять уезжаешь туда. Любимый вопрос плохих журналистов: каковы твои творческие планы?
- Впереди меня ждет дуэт с Шан Эванс, солисткой британской группы Kosheen, запись нескольких нескольких песен, съемки клипа. Ну и переезд в Москву – я хочу чего-то глобального. Муж уже нашел работу, так что я тоже сделала пост, что преподаю вокал в столице (смеется).
Сейчас настал тот момент, когда мне хотелось бы, чтобы обо мне узнал массовый слушатель. Меня знает большое количество музыкантов, с некоторыми известными людьми я познакомилась лично, они знают мою музыку – и для меня это гигантский шаг вперед. Сейчас настал тот момент, когда мне хотелось бы, чтобы обо мне узнал массовый слушатель, и мой приход на Первый канал подарил мне такой шанс, который дается не каждому. Бывает, ты задаешь вопрос Вселенной: "А стоит ли мне заниматься этим?", и здесь пришел ответ: "Да. Ты на верном пути. Иди дальше".
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
22 декабря 2017
376
22 декабря 2017
408
22 декабря 2017
275
22 декабря 2017
257
22 декабря 2017
293
23 декабря 2017 , 13:42
205
Уже шестой сезон идущее с феноменальным успехом шоу «Голос» открывает зрителям новые...
23 декабря 2017 , 10:15
225
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки о...
23 декабря 2017 , 10:11
183
Французский гражданин Миша Румянцев обратился в Альянс Франсез Самара с просьбой помочь...
22 декабря 2017 , 21:17
367
Такие первоначальные меры по реструктуризации задолженности субъектов РФ предложил президент...
22 декабря 2017 , 17:54
376
Все посетители площади Куйбышева 31 декабря смогут сфотографироваться с талисманом ЧМ-2018.
22 декабря 2017 , 17:50
408
Авария произошла в четверг, 21 декабря, в 11:10.
22 декабря 2017 , 16:57
275
Это связано с праздничными мероприятиями на площади Куйбышева.
22 декабря 2017 , 16:00
275
В субботу, 23 декабря, в 18:00 Самарская областная библиотека (пр. Ленина, 14а) приглашает детей...
22 декабря 2017 , 15:47
257
Финал соревнований состоялся в четверг, 21 декабря.
22 декабря 2017 , 14:46
296
Об этом заявил глава региона Дмитрий Азаров во время прямого эфира на телеканале...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
25
26
27
28
29
30
31
30 ноября 2017
5805
1
Трагический инцидент произошел в среду, 29 ноября, примерно в 20:00 в квартире дома в Кировском...
24 ноября 2017
2691
Вечером в субботу, 25 ноября, до старта Чемпионата мира 2018 года в России останется 200 дней....
8 декабря 2017
2169
Стала известна дата первого футбольного матча на стадионе «Самара Арена». 7 апреля...
1 декабря 2017
1551
В московском Кремле состоялась жеребьевка участников финальной части Чемпионата мира по футболу...
17 декабря 2017
1346
По этой причине жителей Самары просят ограничить потребление воды.
7 декабря 2017
556
Общественные объединения и сегодня помогают юношам и девушкам выработать гражданскую позицию и...
11 декабря 2017
529
В понедельник, 11 декабря, на сетях ООО «Самарские коммунальные системы» произошла...
11 декабря 2017
598
В субботу, 9 декабря, по решению Самарского районного суда его арестовали до 8 февраля 2018...
23 ноября 2017
793
В Москве прошла XXIV церемония вручения национальной теннисной премии.
23 ноября 2017
390
Инцидент произошел 23 сентября этого года на улице 50 лет Октября в селе Приволжье.