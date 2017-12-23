Нового мэра Самары выберут 26 декабря

В четверг, 21 декабря, в Самарской городской думе завершились собеседования с претендентами на пост главы города.

После беседы с 46 участниками комиссия рекомендовала трех кандидатов на эту должность – главу администрации Железнодорожного района Самары Елену Лапушкину, генерального директора ООО ЭкоСтройРесурс» Константина Ряднова и советника директора ООО «Управляющая компания ОЭК» Антона Алимова.

Во вторник, 26 декабря, на заседании Самарской городской думы депутаты выберут из этой тройки нового мэра Самары.





