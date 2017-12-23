Прокуратура требует от «Самарской кабельной компании» прекратить загрязнение Волги

По данным прокуратуры, это приводит к незаконному загрязнению водного объекта. Надзорное ведомство направило в Советский районный суд Самары исковое заявление к «Самарской кабельной компании» с требованием прекратить сброс недостаточно очищенных сточных вод в Саратовское водохранилище.

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