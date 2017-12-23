Самарская природоохранная прокуратура требует расчистить пруд Сухой

Весной и осенью 2017 года водоем на территории Самарского государственного социально-педагогического университета засыпали.

Самарская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по этому факту и пришла к выводу, что это сделали незаконно. К тому же в результате засыпки пруда Сухой была нарушена среда обитания тритона обыкновенного, являющегося редким животным, занесенным в Красную книгу Самарской области. Надзорное ведомство направило иск в Самарский районный суд с требованием расчистить водоем, сообщает пресс-служба природоохранной прокуратуры.