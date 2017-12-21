Комиссия по выбору мэра Самары выслушала предложения по развитию города от части претендентов





Большой отклик

Регистрация потенциальных кандидатов на пост самарского градоначальника прошла с 20 ноября по 18 декабря. О своем желании возглавить областной центр заявили 46 человек. Среди участников конкурса есть представители практически всех профессий - рабочие, менеджеры и руководители различных компаний, муниципальные служащие, сотрудники вузов, общественные деятели - и даже несколько безработных граждан.

- Мы искренне рады тому, что конкурс нашел отклик среди людей разных возрастов, профессий, политических взглядов. Это значит, что борьба будет действительно конкурентной, а выбор - нелегким, - сказал Дмитрий Азаров, открывая работу комиссии.

Глава региона убежден, что члены конкурсной комиссии сделают обдуманный, стратегически верный выбор.

- Но это не значит, что идеи, программные планы, компетенции остальных участников конкурса не будут использованы, - добавил руководитель области. Все предложения и планы развития города, высказанные участниками, будут учитываться в дальнейшей работе органов власти.

Дмитрий Азаров, который является председателем комиссии, решил в самих слушаниях не участвовать.

- Не хотел бы, чтобы мое присутствие повлияло на мнение членов комиссии и тем более определило итог слушаний, - заявил он.

Секретарь комиссии Владимир Пронин подвел итоги приема документов от кандидатов. Выяснилось: есть не предоставившие данные о доходах и расходах супругов, двое без высшего образования. Тем не менее, проголосовав, допустили к собеседованию всех. В связи с тем, что в конкурсе участвует большое число соискателей, комиссия решила разделить встречи с ними на два дня. И провести собеседование в соответствии с хронологией подачи заявлений.

От идеи до программы

Первым вчера выслушали генерального директора ООО «ЭнергоСервисСтрой» Валерия Самарцева. Его предложения: сократить муниципальный долг, добиться выделения федеральных средств на завершение строительства Фрунзенского моста, активировать работу по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, эффективнее привлекать инвесторов.

- Вы говорите о привлечении предприятий в качестве соинвесторов муниципальных программ, а ваше было когда-нибудь таковым? - поинтересовался депутат городской думы Алексей Дегтев.

Конкурсант затруднился ответить.

Сотрудник АО «Федеральная пассажирская компания» Владимир Григорьев посетовал, что в городе много киосков из 90-х и нулевых. Они портят облик города. Необходимо пересмотреть договоры аренды.

Директор ООО «Ксалекс» Александр Ключников предложил развивать сеть трамвайных путей.

Депутат губернской думы Михаил Матвеев рассказал, что у него достаточно большая программа, базирующаяся на тезисах, сформированных еще в 2006 году. Кандидат выступает за возвращение прямых выборов мэра.

Самый молодой участник конкурса, 26-летний слесарь-сборщик ракетных двигателей ПАО «Кузнецов» Валентин Сульянов, предложил прокладывать новые маршруты транспорта, оказывать помощь многодетным семьям, уделять внимание благоустройству.

Председатель губернской думы Виктор Сазонов пригласил рабочего в совет молодых специалистов при областном парламенте.

В программе начальника юридического отдела государственного учреждения «Центр технической инвентаризации» Константина Гусева - снижение административных барьеров, повышение открытости власти, устранение принципов бюрократии и формализма.

Еще один кандидат - профессор Самарского университета Всеволод Колпаков. Он разработал программу устойчивого развития Самары до 2020 года. В 2012-м написал книгу по этой теме. В ней он описывает немецкий, японский, французский опыт управления.

Программа Колпакова состоит из пяти последовательных этапов. Главная цель, по мнению автора, - вывести Самару в число опорных городов России. Перечислил проблемы, которые нужно решить: состояние ЖКХ, недостаточное благоустройство, очереди в ясли.

Советник директора ООО «Управляющая компания ОЭК» Антон Алимов перечислил такие пункты:

- Создать бренд «Сделано в Самаре», предоставлять субсидии предприятиям, решить проблемы сброса ливневых сточных вод в Волгу и многое другое.

Врио первого заместителя председателя областного правительства Виктор Кудряшов задал вопрос:

- Я знаю, что вы участвовали в конкурсе «Лидеры России». Активны, занимаетесь очистными устройствами. Что нужно сделать, чтобы очистить Волгу? Есть ли у вас решение?

- Решение должно быть комплексным, - ответил соискатель. - Обязательно нужно входить в федеральную программу, так как на очистку Волги требуется серьезное финансирование.

По итогам собеседований

Поделились своими намерениями и другие кандидаты.

Последним вчера выступил заместитель директора департамента правового обеспечения и контроля Министерства РФ по развитию Дальнего Востока Дмитрий Яковенко:

- Я люблю регион и всю жизнь прожил здесь, пять с половиной лет работал в администрации Самары, но последние девять месяцев - в Москве, - рассказал он.

Яковенко акцентировал внимание на проблемах муниципального транспорта. Предложил, в частности, софинансирование или передачу на баланс правительства области метрополитена, поскольку тот «съедает значительную часть средств администрации города».

Сегодня конкурсная комиссия продолжит свою работу. По итогам собеседований она представит городской думе на рассмотрение как минимум двух кандидатов. Из них депутаты и изберут нового главу областного центра. Ожидается, что заседание гордумы состоится в пятницу, 22 декабря.