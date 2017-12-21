Самарский «Уместный театр» поставил спектакль по повести «Посторонний»
«В нашем обществе всякий, кто не плачет на похоронах своей матери, рискует быть приговоренным к смертной казни», - этой фразой Альбер Камю определил суть повести «Посторонний». Навязанные социальные роли и ставшие давно привычными условия ежедневной игры возведены в ранг добродетелей. 75 лет назад знаменитый французский писатель и философ, обладатель главной награды в области литературы - Нобелевской премии - поставил перед собой и своими читателями вопросы, которыми задался на сцене «Уместного театра» режиссер Артем Устинов.
Сцена в этом случае - понятие условное. Из ставшего привычным для постоянных зрителей маленького зала Литературного музея «уместные» временно перебрались в гостеприимные стены галереи «Виктория». Поскольку режиссеры этого театра (Игорь Катасонов, Татьяна Каррамова, Артем Устинов) могут освоить любое пространство, «перемена мест» пошла творческому процессу только на пользу.
Артем Устинов, полгода назад выпустивший спектакль «Пер Гюнт» в большом зале театра «СамАрт», не просто сумел обыграть особенности ограниченного, но за счет проходов разомкнутого пространства, он сделал это приемом. Белая комната, в которой обитает главный герой, - его пристанище и тюрьма. Он будто не может покинуть ее и, кажется, присутствует в ней постоянно. Но его это, похоже, и не тяготит. Беспокоят «другие». Заложенное в тексте Камю («глашатая множества разрозненных одиночек») ощущение навязчивого присутствия окружающих в спектакле передано с помощью ламп, которыми соседи, знакомые и коллеги светят ему в лицо. Что они хотят там увидеть? Отражение своих мыслей и чувств? Привычные признаки шаблонных эмоций? Этого он им дать не может. А они проходят через комнату, будто набегающие волны, дотрагиваясь до него, но не трогая его души.
За два года «Уместный театр» сумел выработать свой фирменный стиль. Молодые режиссеры берут сложные, не всегда известные широкой публике тексты отечественных и зарубежных авторов (Марек Прухневский, Вадим Леванов, Николай Коляда, Альбер Камю) и на этом материале разговаривают со зрителем о том, что не дает им покоя. Они используют простой бытовой предметный ряд для создания вещного мира спектакля: пластиковые бутылки, фонарики, веревки, прищепки. И в эту нарочито минималистическую оболочку вкладывают максимально емкое содержание.
Все попытки упростить и свести к понятному и простому смыслы «Постороннего» обречены на провал. Но их интересно исследовать вслед за режиссером и актерами: Ярославом Тимофеевым, Екатериной Аверьяновой, Дмитрием Дьячковым, Ксенией Ефимовой, Анастасией Карпинской, Ильдаром Халитовым и Евгением Клюевым.
Финальная фраза повести «И пусть они встретят меня криками ненависти» оказалась неактуальной для постановщика спектакля. На традиционном обсуждении после показа зрители выражали ему и актерам признательность, делились размышлениями и возлагали надежду, что сценическая версия второй части повести (режиссер пока ограничил эскиз первой частью) не заставит себя долго ждать.
Татьяна Журчева, театральный критик:
- «Уместный театр» впервые показывает не новую драму. В буквальном смысле: и не новую, и не драму. В качестве материала взято одно из самых известных, программных произведений Альбера Камю - «Посторонний». Пока только первая часть повести. Ее название в дословном переводе с французского означает «незнакомец». Мне показалось, что в спектакле как раз это значение нашло свое отражение. Окружающие героя люди настойчиво заглядывают ему в лицо, пытаются осветить яркими лампами, словно хотят как можно лучше разглядеть, узнать его. А он безуспешно пытается заслониться от их пристального внимания, от слишком яркого света. Но ему не удается отстраниться. Как и им не удается его понять.
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