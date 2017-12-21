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В 2018 году в Самарской области заменят 300 лифтов

По региональной программе капитального ремонта в многоэтажках ведется замена старых лифтов. За три года в 150 домах Самарской области установили 640 современных кабин. 
 
В этом году в шестнадцатиэтажке на улице Дачной, 15 заменили два лифта - пассажирский и грузовой. 
 
- Прежнее оборудование проработало более 30 лет. Заменили не только кабины, но и в машинном отделении сделали ремонт, - сказал старший по дому Иван Симиконь. 
 
Исполнительный директор подрядной организации ООО «Лифтремонт» Анатолий Гурьянов рассказал, что два лифта были заменены практически за месяц. Стоимость работ составила 4,5 млн рублей. Новые кабины приспособлены для людей с ограниченными возможностями здоровья. Кнопки оснащены шрифтом Брайля, при каждой остановке объявляется этаж. Процесс работы контролируется от открытия дверей до выхода пассажиров. 
 
- Если какой-либо из аппаратов управления не срабатывает, наша станция это «видит». Процессор просчитывает ситуацию и дает команду отключить или включить лифт, - говорит Гурьянов. 
 
- В этом году в регионе по ускоренной программе заменили около 200 кабин. Часть из них поставили с рассрочкой оплаты до пяти лет. В следующем году заменим около 300 лифтов, - сообщил директор регионального Фонда капитального ремонта Михаил Архипов. - В планах - строительство завода по производству подъемного оборудования на территории губернии - возможно, в Тольятти. Идут переговоры с инвесторами. 
 
В целом программа по капремонту домов на 2017 год выполнена на 95 процентов: сдано уже 970 объектов. Примерно такой же объем запланирован и на 2018-й. Почти по 400 зданиям заключены договоры на производство работ. По мнению Архипова, есть возможность выполнить ремонт с опережением графика. 
 
Тема предстоящего Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ задает тон и в этой теме. Повышенное внимание сосредоточено на домах Самары, находящихся на гостевых маршрутах. Благоустройство фасадов и крыш в рамках подготовки к турниру запланировано на 350 объектах, а на 280 уже проведено. Остальные работы будут завершены до мая следующего года. 
 
Архипов пообещал, что в дальнейшем Фонд капитального ремонта продолжит внедрять современные технологии работ. В домах будут устанавливать энергосберегающие бесшумные лифты, обустраивать вентилируемые фасады со сроком службы 40 - 50 лет, внедрять автоматические системы, регулирующие подачу тепла.
 
Дата: 21 декабря 2017 , 09:20
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Автор текста: Алена Семенова
Автор фото: Екатерина Елизарова
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