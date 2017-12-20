Стали известны планы самарской галереи «Новое пространство на 2018 год

В 2018-ом пройдут три выставки из цикла «Династии».

- Подбирая материал для следующей экспозиции, продолжающей тематику, мы увидели, что в Самаре есть ярко выраженная наследственность дочерей художников, - рассказала руководитель галереи «Новое пространство» Светлана Данилова. - В весеннюю экспозицию войдут истории четырех семей: график Виктор Панидов и Аня Сливкова, график и живописец Станислав Щеглов и его дочь живописец Светлана Щеглова, Юрий Андреев, чьи городские акварели произвели фурор на нашей выставке «Явление - Город С», и Ольга Березина, Валерий Самаринкин, про чьи акварели современники больше слышали и мало кто видел, и мастер декоративно-прикладного искусства Алиса Самаринкина, чье творчество принадлежит уже всему миру. В процессе подготовки выставки оказалось, что все четыре отца дружили между собой! Мы думаем сделать общую объединяющую инсталляцию, где и родители и дочери будут как бы присутствовать за одним столом.

Тему футбола галерея планирует отработать так, чтобы было интересно даже людям далеким от спорта. Будут традиционные проекты в партнерстве с Союзом журналистов: «Самарский взгляд» в марте и в октябре - итоговая выставка к десятилетию фотообъединения, которую готовят уже сейчас.

Будет несколько самостоятельных проектов, не галерейных - по заявочному принципу. Осенью – художественная выставка, где куратором выступает художник Дмитрий Мантров, с участниками из Самары, Пензы, Санкт-Петербурга, Казани, Керчи и др. Рабочее название «Эволюция образов».

В 2018 году «Новое пространство» вновь поддержит литературный фестиваль им. Анищенко, который проводится по инициативе Самарской областной организации молодых литераторов и Самарской областной писательской организации совместно и при поддержке нашей областной библиотеки. На него съезжаются авторы от Калининграда до Владивостока.

- Мы решили расширить пространство литературного влияния Анищенко среди культурной среды и подключить к этому художников - отбираем авторов, чье творчество созвучно его стихам. В 2018 году мы хотим представить живописные размышления на тему, которой уделено много внимания в его поэзии - Волга, - отметила Светлана Данилова.