Стали известны планы самарской галереи «Новое пространство на 2018 год
В следующем году галерея «Новое пространство» (пр. Ленина, 14а) продолжит знакомить с самарскими династиями, примет участие в литературном фестивале и не обойдет стороной тему Чемпионата мира по футболу.
В 2018-ом пройдут три выставки из цикла «Династии».
- Подбирая материал для следующей экспозиции, продолжающей тематику, мы увидели, что в Самаре есть ярко выраженная наследственность дочерей художников, - рассказала руководитель галереи «Новое пространство» Светлана Данилова. - В весеннюю экспозицию войдут истории четырех семей: график Виктор Панидов и Аня Сливкова, график и живописец Станислав Щеглов и его дочь живописец Светлана Щеглова, Юрий Андреев, чьи городские акварели произвели фурор на нашей выставке «Явление - Город С», и Ольга Березина, Валерий Самаринкин, про чьи акварели современники больше слышали и мало кто видел, и мастер декоративно-прикладного искусства Алиса Самаринкина, чье творчество принадлежит уже всему миру. В процессе подготовки выставки оказалось, что все четыре отца дружили между собой! Мы думаем сделать общую объединяющую инсталляцию, где и родители и дочери будут как бы присутствовать за одним столом.
Тему футбола галерея планирует отработать так, чтобы было интересно даже людям далеким от спорта. Будут традиционные проекты в партнерстве с Союзом журналистов: «Самарский взгляд» в марте и в октябре - итоговая выставка к десятилетию фотообъединения, которую готовят уже сейчас.
Будет несколько самостоятельных проектов, не галерейных - по заявочному принципу. Осенью – художественная выставка, где куратором выступает художник Дмитрий Мантров, с участниками из Самары, Пензы, Санкт-Петербурга, Казани, Керчи и др. Рабочее название «Эволюция образов».
В 2018 году «Новое пространство» вновь поддержит литературный фестиваль им. Анищенко, который проводится по инициативе Самарской областной организации молодых литераторов и Самарской областной писательской организации совместно и при поддержке нашей областной библиотеки. На него съезжаются авторы от Калининграда до Владивостока.
- Мы решили расширить пространство литературного влияния Анищенко среди культурной среды и подключить к этому художников - отбираем авторов, чье творчество созвучно его стихам. В 2018 году мы хотим представить живописные размышления на тему, которой уделено много внимания в его поэзии - Волга, - отметила Светлана Данилова.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
20 декабря 2017
146
20 декабря 2017
173
20 декабря 2017
200
20 декабря 2017
198
20 декабря 2017
202
20 декабря 2017
243
20 декабря 2017
203
20 декабря 2017 , 16:41
146
В следующем году галерея «Новое пространство» (пр. Ленина, 14а) продолжит знакомить...
20 декабря 2017 , 14:59
173
Самарская Центральная городская библиотека им. Крупской (ул. Самарская, 190Б) в дни новогодних...
20 декабря 2017 , 14:51
200
Экспозиция развернута в школе № 144, которая с этого года носит имя нашего земляка.
20 декабря 2017 , 14:48
244
Причина - проведение работ по демонтажу и монтажу линий электропередач.
20 декабря 2017 , 13:54
277
Сейчас их переключили на режим желтого мигания.
20 декабря 2017 , 13:42
198
Управление Росгвардии по Самарской области напоминает о соблюдении правил безопасности.
20 декабря 2017 , 13:03
202
15 декабря на гидроэлектростанции в Самарской области запустили последнюю и 20-ю по счету...
20 декабря 2017 , 13:00
243
На этой неделе многие самарские пользователи этой социальной сети получили сообщения,...
20 декабря 2017 , 12:32
203
Здесь появятся новые дорожки и будут высажены ценные породы деревьев. Сейчас специалисты...
20 декабря 2017 , 11:28
199
В городе продолжаются расчистка дорог и вывоз снега, обработка проезжей части и тротуаров...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
25
26
27
28
29
30
31
30 ноября 2017
5671
1
Трагический инцидент произошел в среду, 29 ноября, примерно в 20:00 в квартире дома в Кировском...
24 ноября 2017
2554
Вечером в субботу, 25 ноября, до старта Чемпионата мира 2018 года в России останется 200 дней....
8 декабря 2017
1820
Стала известна дата первого футбольного матча на стадионе «Самара Арена». 7 апреля...
1 декабря 2017
1419
В московском Кремле состоялась жеребьевка участников финальной части Чемпионата мира по футболу...
17 декабря 2017
1262
По этой причине жителей Самары просят ограничить потребление воды.
7 декабря 2017
433
Общественные объединения и сегодня помогают юношам и девушкам выработать гражданскую позицию и...
11 декабря 2017
473
В понедельник, 11 декабря, на сетях ООО «Самарские коммунальные системы» произошла...
11 декабря 2017
547
В субботу, 9 декабря, по решению Самарского районного суда его арестовали до 8 февраля 2018...
23 ноября 2017
1009
Об этом сообщило министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области. По информации...
20 ноября 2017
595
Агентство стратегических инициатив поможет повысить инвестиционную привлекательность Самарской области
В понедельник, 20 ноября, врио губернатора Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с генеральным...