В Самаре в поселке Управленческом прокуратура закрыла незаконную автозаправку

Прокуратура Красноглинского района выяснила, что АГЗС работала без лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта с нарушениями требований промышленной и пожарной безопасности.

По требованию прокурора газозаправочную станцию закрыли, ее собственник уже освободил земельный участок.