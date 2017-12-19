Содержать самарские мосты и пешеходные тоннели в 2018 году будет МП «Инженерные системы»

За 10,5 миллиона рублей в течение 2018 года МП «Инженерные системы» будет содержать искусственные сооружения города - мосты, путепроводы, пешеходные тоннели.

По условиям контракта, предприятие обязано в зимний период чистить подведомственные объекты от снега и наледи, а также самостоятельно вывозить осадки. При необходимости подрядчик будет менять ограждения и опоры. В летнее время предприятие будет убирать мусор с этих территорий, следить за освещением, избавляться от граффити, проверять состояние мостового полотна и т.д.

Всего МП «Инженерные системы» будет содержать 6 мостов («Самарский», «Орловский», «Подстепновка», «Татьянка», «Чекистов», «Южный»), 10 путепроводов («Аврора», «ХХП партсъезда», «Заводское шоссе», «Казачий», «Кировский», «Ракитовский», «Смышляевский», «139 км», «116 км», «Физкультурный») и 3 пешеходных тоннеля («Кирова – Победа», «Кирова – Теннисная», «Пугачевский тракт–Новомолодежный переулок»).