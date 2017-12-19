В феврале в театре «Грань» состоится премьера спектакля «Старший сын»

«Старший сын» - самая известная пьеса Александра Вампилова. История начинается с легкой интриги, когда двое запоздавших приятелей Бусыгин и Сильва обманом попадают в семью Сарафановых. В комедии речь идет о вечных ценностях, о любви, всепрощении и душевном родстве.

Пьеса получила особую популярность после того, как в 1976 г. режиссер Виталий Мельников снял на «Ленфильме» двухсерийный фильм с Евгением Леоновым и Николаем Караченцовым в главных ролях.

В спектакле «Старший сын» театра-студии «Грань» заняты артисты: Аркадий Ахметов, Даниил Богомолов, Юлия Бокурадзе, Екатерина Кажаева, Алина Опарина (Костюк), Арсений Плаксин, Сергей Поздняков, Кирилл Стерликов, Любовь Тювилина, Василий Яров. Режиссура и сценография - Денис Бокурадзе. Художник по костюмам - лауреат Российской Национальной театральной премии «Золотая маска» Елена Соловьева. Художник по свету - заслуженный работник культуры РФ Евгений Ганзбург (Санкт-Петербург). Композитор - Арсений Плаксин. В спектакле звучат песни российского автора-исполнителя, актера «Московского театра на Таганке» Василия Уриевского (Москва). Возрастное ограничение - 12+.