На выборах президента РФ на самарских избирательных участках будут работать независимые общественные наблюдатели

В пятницу, 15 декабря, председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер и председатель Избирательной комиссии региона Вадим Михеев подписали соглашение о сотрудничестве. Десятью днями ранее, 5 декабря, Госдума одобрила изменения в Закон «О выборах президента РФ». Поправки расширили полномочия региональных общественных палат, разрешив им направлять своих наблюдателей в участковые и территориальные избирательные комиссии. Выборы главы государства состоятся 18 марта 2018 года, поэтому самарские общественники и члены областного избиркома уже начали готовиться к этому событию.

В Самарской области сегодня работают 1767 избирательных участков. На каждый планируют направить как минимум одного общественного наблюдателя. Обучить же собираются не менее 4000 человек. По оценкам Общественной палаты и облизбиркома, на подготовку одного наблюдателя нужно в среднем четыре академических часа. Понятно, что обучение 4000 человек даже в группах может занять длительное время. Поэтому желающим поработать на выборах необходимо будет подтянуть знания самостоятельно, а также, возможно, пройти некое тестирование.

Кандидатов в наблюдатели общественники планируют искать среди студентов ведущих областных вузов и общественных организаций, не зависимых от политических партий. Ведь они должны стать третьей стороной в избирательном процессе. Первая сторона – это политические партии, наблюдатели от которых так или иначе имеют на выборах собственные интересы. Вторая сторона - участковые избирательные комиссии. Нередко между ними возникают недопонимания. Общественные наблюдатели станут третьей стороной, независимыми арбитрами, которые помогут решать такие споры. Поэтому они и должны быть максимально удалены от партийных интересов и политики в целом. Еще важно отметить, что наблюдатели будут работать на выборах именно на общественных началах, то есть бесплатно.

В правительстве Самарской области полностью одобряют идею общественных наблюдателей, которые помогут провести выборы максимально открыто и независимо. Есть и практический интерес. По словам и.о. руководителя администрации губернатора Самарской области Дмитрия Холина, после выборов в регионе останутся несколько тысяч подкованных специалистов, которые впоследствии могут выбрать политическую карьеру.

Виктор Сойфер, председатель Общественной палаты Самарской области:

- Подписывая соглашение с избиркомом, мы опираемся на многолетнее сотрудничество между нами. Наша общая задача - сделать выборы абсолютно прозрачными, чтобы активность электората была высокой и каждый человек имел право проголосовать.

Вадим Михеев, председатель Избирательной комиссии Самарской области:

- Мы уже можем говорить о старте избирательной кампании по выборам президента РФ. Соглашение с Общественной палатой мы начинаем де-юре, де-факто мы уже давно работаем вместе, просто сейчас переходим в новую плоскость взаимодействия. Избирком готов оказать все необходимое содействие Общественной палате. Прежде всего, наблюдателей нужно обучить, чтобы на участках работали квалифицированные люди, знающие избирательное законодательство.