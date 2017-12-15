Киноизмышлизм. «Звездные войны: Последние джедаи» - комедия года и эталон толерантности (16+)
Сложно найти человека, который бы не слышал о таком феномене, как «Звездные войны». В середине 70-х мало кто верил в успех первого фильма франшизы про далекую Галактику, световые мечи и всевозможных пришельцев. Но в 1977 году «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда» ждал оглушительный успех. Как и следующие два фильма — эпизоды 5 и 6. "Звездные войны" Джорджа Лукаса превратились в одну из главных франшиз в мире — игрушки и компьютерные игры, книги, комиксы — эта космическая сага просочилась практически во все сферы развлечения.
Вышедший в 2015 году фильм «Звездные войны. Эпизод VII: Пробуждение силы» был ужасен. Создатели показали, что собственных оригинальных идей у них нет — они просто пересняли «Новую надежду», паразитируя на чувстве ностальгии у фанатов. В 2016 году на экраны вышла картина «Звездные войны: Изгой-Один», действия которого происходили между 3 и 4 эпизодами киносаги. И вот это уже был достойный фильм, наполненный драмой, происходящее в нем не напоминало диснеевский сказочный балаган, показанный в седьмом эпизоде. А в четверг, 14 декабря 2017 года, до российского зрителя добрался восьмой эпизод - «Последние джедаи». Лучше всего этот фильм описывает одна из его сцен, где пожилой Люк Скайуокер доит молоко из вымени какого-то зверька, а потом пьет его. Замените Люка на «Дисней», зверька на франшизу «Звездные войны» - смысл, думаю, понятен. Но давайте чуть подробнее.
Я не хочу раскрывать вам детали сюжета, но скажу так, если вы смотрели пятый эпизод - «Империя наносит ответный удар» и эпизод шестой - «Возвращение джедая», то вы в точности знаете, что увидите в «Последних джедаях». Напомню вам несколько событий из эпизода 5. Битва на снежной планете Хот, когда гигантские роботы-шагоходы штурмовали базу повстанцев. На далекой планете Дагоба старый джедай Йода тренировал неопытного Люка Скайуокера. Злобный Дарт Вейдер пытался переманить Люка на темную сторону силы. Из-за поломки гипердвигателя корабль героев не мог скрыться от имперского флота. Герои встречаются со скользким типом Лэндо Калриссианом, который сначала помогает им, а потом сдает империи. Дарт Вейдер открыл Люку тайну о его родителях. И далее в том же духе. Так вот все перечисленные мною события вы увидите в восьмом эпизоде. Да, в исполнении новых героев и в других декорациях, но все равно - те же ситуации и события.
Говоря о новых героях, они в большинстве своем раздражают. Пускай Рей и пилот По Дэмерон еще терпимы, но темнокожий Финн и пухлая азиатка-механик по имени Роуз — это источник самых нелепых шуток и просто дурацких ситуаций. Зачем нужен этот парад толерантности в «Звездных войнах»? Над старыми героями тоже изрядно поглумились. Люк Скайуокер превратился в трусливого подлеца, который способен на гаденькие поступки, Лея Органа в кадре в основном выполняет роль статичного объекта и телодвижений делает мало. А еще в фильме по-прежнему масса сюжетных дыр и вопросов, оставшихся после седьмого эпизода. Откуда взялся Первый Орден? Когда повстанцы, победившие империю, снова стали жалкой горсткой повстанцев? Что случилось между Ханом Соло и принцессой Леей после шестого эпизода? Ответов до сих пор нет.
Фильм наполнен шутками и совсем уже сказочными элементами. Постоянные гэги, даже шутки про мам, это не то, чего ждешь от «Звездных войн». На минуточку в «Последних джедаях» происходят как бы драматические события и гибнут люди. Но драма в данном случае не работает совсем, там как общее настроение фильма выполнено в стиле комедии. Сами события фильма не позволяют проникнуться и поверить в происходящее на экране. Вы видите огромный зал, битком набитый врагами, и двух героев. В следующий момент в этом зале происходит взрыв, после которого почти все враги умирают, все вокруг объято пламенем, а героев почему-то это не касается, на них ни пятнышка. Эта суперспособность убивает какой-либо саспенс и переживание за героев начисто. Злодеи абсолютно не внушают. Кайло Рен как был истеричкой, так и остался. А еще в фильме появился какой-то дерганый рыжик, очень напоминающий гопника «Ржавого» из русской юмористической передачи «Даешь молодежь».
Из хорошего в фильме я могу отметить спецэффекты и всевозможных представителей галактической фауны. Есть фансервис. Бои в космосе и на световых мечах стали лучше по сравнению с седьмым эпизодом, но все еще и близко не дотягивают до уровня поединков в первых эпизодах саги. Да, фильм лучше седьмого эпизода, но сравнение с худшим - это слабый показатель качества картины. А спецэффекты и космические баталии при всем качестве съемок не способны поразить, потому что мы видим это уже третий год подряд. Франшизе нужен перерыв и полное переосмысление. «Последние джедаи» могут называться хорошей комедией или примерным толерантным кино, но это не достойный своих предшественников фильм, и он на порядок хуже «Изгоя-Один».
Под конец 90-х режиссер Джордж Лукас начал работу над первыми эпизодами франшизы. Почему он снял «Звездные войны» именно в таком порядке? Все просто, в 70-х годах технические средства и бюджет не позволяли Лукасу воплотить на экране все то, что он задумал для первых трех эпизодов саги. Поэтому начали с 4 эпизода, который вышел легкой приключенческой фантастикой, не перегруженной событиями и предысторией героев. И это работало. Зная о том, что когда-нибудь мы увидим первые эпизоды, мы не предъявляли претензии к «Новой надежде» в духе: почему герои стали такими, какие они есть, где предыстория и т. д. Закончив работу над трагичным 3 эпизодом и выпустив его на экраны в 2005 году, Джордж Лукас сказал: «Все, сага закончена». И действительно, это была цельная история, не требующая продолжения. Но в 2012 году вселенская корпорация зла Disney купила студию Джорджа Лукаса LucasArts вместе с правами на франшизу «Звездные войны». Вскоре после этого жадный до денег Микки Маус признал все романы и игры по Вселенной неканоничными, а позже заявил, что основная серия фильмов будет продолжена. Более того, в перерыве между эпизодами киносаги «Дисней» решил выпускать спиноффы. Словом, Микки Маус решил доить франшизу по полной, выпуская в год по фильму. Нужно ли говорить, что такой подход априори не может быть грамотным?
Вышедший в 2015 году фильм «Звездные войны. Эпизод VII: Пробуждение силы» был ужасен. Создатели показали, что собственных оригинальных идей у них нет — они просто пересняли «Новую надежду», паразитируя на чувстве ностальгии у фанатов. В 2016 году на экраны вышла картина «Звездные войны: Изгой-Один», действия которого происходили между 3 и 4 эпизодами киносаги. И вот это уже был достойный фильм, наполненный драмой, происходящее в нем не напоминало диснеевский сказочный балаган, показанный в седьмом эпизоде. А в четверг, 14 декабря 2017 года, до российского зрителя добрался восьмой эпизод - «Последние джедаи». Лучше всего этот фильм описывает одна из его сцен, где пожилой Люк Скайуокер доит молоко из вымени какого-то зверька, а потом пьет его. Замените Люка на «Дисней», зверька на франшизу «Звездные войны» - смысл, думаю, понятен. Но давайте чуть подробнее.
Я не хочу раскрывать вам детали сюжета, но скажу так, если вы смотрели пятый эпизод - «Империя наносит ответный удар» и эпизод шестой - «Возвращение джедая», то вы в точности знаете, что увидите в «Последних джедаях». Напомню вам несколько событий из эпизода 5. Битва на снежной планете Хот, когда гигантские роботы-шагоходы штурмовали базу повстанцев. На далекой планете Дагоба старый джедай Йода тренировал неопытного Люка Скайуокера. Злобный Дарт Вейдер пытался переманить Люка на темную сторону силы. Из-за поломки гипердвигателя корабль героев не мог скрыться от имперского флота. Герои встречаются со скользким типом Лэндо Калриссианом, который сначала помогает им, а потом сдает империи. Дарт Вейдер открыл Люку тайну о его родителях. И далее в том же духе. Так вот все перечисленные мною события вы увидите в восьмом эпизоде. Да, в исполнении новых героев и в других декорациях, но все равно - те же ситуации и события.
Говоря о новых героях, они в большинстве своем раздражают. Пускай Рей и пилот По Дэмерон еще терпимы, но темнокожий Финн и пухлая азиатка-механик по имени Роуз — это источник самых нелепых шуток и просто дурацких ситуаций. Зачем нужен этот парад толерантности в «Звездных войнах»? Над старыми героями тоже изрядно поглумились. Люк Скайуокер превратился в трусливого подлеца, который способен на гаденькие поступки, Лея Органа в кадре в основном выполняет роль статичного объекта и телодвижений делает мало. А еще в фильме по-прежнему масса сюжетных дыр и вопросов, оставшихся после седьмого эпизода. Откуда взялся Первый Орден? Когда повстанцы, победившие империю, снова стали жалкой горсткой повстанцев? Что случилось между Ханом Соло и принцессой Леей после шестого эпизода? Ответов до сих пор нет.
Фильм наполнен шутками и совсем уже сказочными элементами. Постоянные гэги, даже шутки про мам, это не то, чего ждешь от «Звездных войн». На минуточку в «Последних джедаях» происходят как бы драматические события и гибнут люди. Но драма в данном случае не работает совсем, там как общее настроение фильма выполнено в стиле комедии. Сами события фильма не позволяют проникнуться и поверить в происходящее на экране. Вы видите огромный зал, битком набитый врагами, и двух героев. В следующий момент в этом зале происходит взрыв, после которого почти все враги умирают, все вокруг объято пламенем, а героев почему-то это не касается, на них ни пятнышка. Эта суперспособность убивает какой-либо саспенс и переживание за героев начисто. Злодеи абсолютно не внушают. Кайло Рен как был истеричкой, так и остался. А еще в фильме появился какой-то дерганый рыжик, очень напоминающий гопника «Ржавого» из русской юмористической передачи «Даешь молодежь».
Из хорошего в фильме я могу отметить спецэффекты и всевозможных представителей галактической фауны. Есть фансервис. Бои в космосе и на световых мечах стали лучше по сравнению с седьмым эпизодом, но все еще и близко не дотягивают до уровня поединков в первых эпизодах саги. Да, фильм лучше седьмого эпизода, но сравнение с худшим - это слабый показатель качества картины. А спецэффекты и космические баталии при всем качестве съемок не способны поразить, потому что мы видим это уже третий год подряд. Франшизе нужен перерыв и полное переосмысление. «Последние джедаи» могут называться хорошей комедией или примерным толерантным кино, но это не достойный своих предшественников фильм, и он на порядок хуже «Изгоя-Один».
Приятного просмотра!
Другие киноизмышлизмы:
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
15 декабря 2017
116
15 декабря 2017
138
15 декабря 2017
134
15 декабря 2017
134
15 декабря 2017 , 15:32
131
Часть автобусных маршрутов в Самаре перенесут со следующей недели с проспекта Ленина на Ново-Садовую
Это произойдет в понедельник, 18 декабря.
15 декабря 2017 , 15:31
104
На выборах президента РФ на самарских избирательных участках будут работать независимые общественные наблюдатели
В пятницу, 15 декабря, председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер и...
15 декабря 2017 , 15:31
116
В пятницу, 15 декабря, на прежний маршрут вернулись троллейбусы №№ 12, 17, 20. Они снова ходят...
15 декабря 2017 , 14:50
138
В ближайшее время вокруг них установят ограждение. Рядом началась работа по изготовлению ледяных...
15 декабря 2017 , 14:38
135
Сложно найти человека, который бы не слышал о таком феномене, как «Звездные войны»....
15 декабря 2017 , 14:33
116
В Самаре подвели итоги архитектурного конкурса на проект памятника создателям ракетно-космической техники
Скульптура будет представлять из себя многофигурную композицию исторических личностей, внесших...
15 декабря 2017 , 14:12
134
В пятницу, 15 декабря, заявки подали советник директора ООО «Управляющая...
15 декабря 2017 , 13:55
127
С 21 декабря театр «СамАрт» (ул. Л.Толстого, 109) показывает премьерные новогодние...
15 декабря 2017 , 13:42
134
Открытие юношеских соревнований по хоккею состоится в субботу, 16 декабря, во Дворце...
15 декабря 2017 , 12:57
136
Выходные в Самаре: создаем новогодние игрушки, идем на концерт Найка Борзова и смотрим премьерные спектакли
Новый год все ближе, а значит, афиши музеев и театров все разнообразнее. Самые интересные и...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
30 ноября 2017
5406
1
Трагический инцидент произошел в среду, 29 ноября, примерно в 20:00 в квартире дома в Кировском...
15 ноября 2017
2968
Авария произошла в среду, 15 ноября, в 18:40 в Самарском районе.
19 ноября 2017
2922
Напомним , ЧП произошло в субботу, 18 ноября. При пересечении русла Волги от правого берега в...
24 ноября 2017
2305
Вечером в субботу, 25 ноября, до старта Чемпионата мира 2018 года в России останется 200 дней....
19 ноября 2017
1879
2
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки о...
20 ноября 2017
1171
В нем принял участие врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
7 декабря 2017
227
Общественные объединения и сегодня помогают юношам и девушкам выработать гражданскую позицию и...
11 декабря 2017
392
В понедельник, 11 декабря, на сетях ООО «Самарские коммунальные системы» произошла...
11 декабря 2017
471
В субботу, 9 декабря, по решению Самарского районного суда его арестовали до 8 февраля 2018...
23 ноября 2017
863
Об этом сообщило министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области. По информации...