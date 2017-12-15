Киноизмышлизм. «Звездные войны: Последние джедаи» - комедия года и эталон толерантности (16+)





Под конец 90-х режиссер Джордж Лукас начал работу над первыми эпизодами франшизы. Почему он снял «Звездные войны» именно в таком порядке? Все просто, в 70-х годах технические средства и бюджет не позволяли Лукасу воплотить на экране все то, что он задумал для первых трех эпизодов саги. Поэтому начали с 4 эпизода, который вышел легкой приключенческой фантастикой, не перегруженной событиями и предысторией героев. И это работало. Зная о том, что когда-нибудь мы увидим первые эпизоды, мы не предъявляли претензии к «Новой надежде» в духе: почему герои стали такими, какие они есть, где предыстория и т. д. Закончив работу над трагичным 3 эпизодом и выпустив его на экраны в 2005 году, Джордж Лукас сказал: «Все, сага закончена». И действительно, это была цельная история, не требующая продолжения. Но в 2012 году вселенская корпорация зла Disney купила студию Джорджа Лукаса LucasArts вместе с правами на франшизу «Звездные войны». Вскоре после этого жадный до денег Микки Маус признал все романы и игры по Вселенной неканоничными, а позже заявил, что основная серия фильмов будет продолжена. Более того, в перерыве между эпизодами киносаги «Дисней» решил выпускать спиноффы. Словом, Микки Маус решил доить франшизу по полной, выпуская в год по фильму. Нужно ли говорить, что такой подход априори не может быть грамотным?



Вышедший в 2015 году фильм «Звездные войны. Эпизод VII: Пробуждение силы» был ужасен. Создатели показали, что собственных оригинальных идей у них нет — они просто пересняли «Новую надежду», паразитируя на чувстве ностальгии у фанатов. В 2016 году на экраны вышла картина «Звездные войны: Изгой-Один», действия которого происходили между 3 и 4 эпизодами киносаги. И вот это уже был достойный фильм, наполненный драмой, происходящее в нем не напоминало диснеевский сказочный балаган, показанный в седьмом эпизоде. А в четверг, 14 декабря 2017 года, до российского зрителя добрался восьмой эпизод - «Последние джедаи». Лучше всего этот фильм описывает одна из его сцен, где пожилой Люк Скайуокер доит молоко из вымени какого-то зверька, а потом пьет его. Замените Люка на «Дисней», зверька на франшизу «Звездные войны» - смысл, думаю, понятен. Но давайте чуть подробнее.



Вышедший в 2015 году фильм «Звездные войны. Эпизод VII: Пробуждение силы» был ужасен. Создатели показали, что собственных оригинальных идей у них нет — они просто пересняли «Новую надежду», паразитируя на чувстве ностальгии у фанатов. В 2016 году на экраны вышла картина «Звездные войны: Изгой-Один», действия которого происходили между 3 и 4 эпизодами киносаги. И вот это уже был достойный фильм, наполненный драмой, происходящее в нем не напоминало диснеевский сказочный балаган, показанный в седьмом эпизоде. А в четверг, 14 декабря 2017 года, до российского зрителя добрался восьмой эпизод - «Последние джедаи». Лучше всего этот фильм описывает одна из его сцен, где пожилой Люк Скайуокер доит молоко из вымени какого-то зверька, а потом пьет его. Замените Люка на «Дисней», зверька на франшизу «Звездные войны» - смысл, думаю, понятен. Но давайте чуть подробнее.















































Я не хочу раскрывать вам детали сюжета, но скажу так, если вы смотрели пятый эпизод - «Империя наносит ответный удар» и эпизод шестой - «Возвращение джедая», то вы в точности знаете, что увидите в «Последних джедаях». Напомню вам несколько событий из эпизода 5. Битва на снежной планете Хот, когда гигантские роботы-шагоходы штурмовали базу повстанцев. На далекой планете Дагоба старый джедай Йода тренировал неопытного Люка Скайуокера. Злобный Дарт Вейдер пытался переманить Люка на темную сторону силы. Из-за поломки гипердвигателя корабль героев не мог скрыться от имперского флота. Герои встречаются со скользким типом Лэндо Калриссианом, который сначала помогает им, а потом сдает империи. Дарт Вейдер открыл Люку тайну о его родителях. И далее в том же духе. Так вот все перечисленные мною события вы увидите в восьмом эпизоде. Да, в исполнении новых героев и в других декорациях, но все равно - те же ситуации и события.



Я не хочу раскрывать вам детали сюжета, но скажу так, если вы смотрели пятый эпизод - «Империя наносит ответный удар» и эпизод шестой - «Возвращение джедая», то вы в точности знаете, что увидите в «Последних джедаях». Напомню вам несколько событий из эпизода 5. Битва на снежной планете Хот, когда гигантские роботы-шагоходы штурмовали базу повстанцев. На далекой планете Дагоба старый джедай Йода тренировал неопытного Люка Скайуокера. Злобный Дарт Вейдер пытался переманить Люка на темную сторону силы. Из-за поломки гипердвигателя корабль героев не мог скрыться от имперского флота. Герои встречаются со скользким типом Лэндо Калриссианом, который сначала помогает им, а потом сдает империи. Дарт Вейдер открыл Люку тайну о его родителях. И далее в том же духе. Так вот все перечисленные мною события вы увидите в восьмом эпизоде. Да, в исполнении новых героев и в других декорациях, но все равно - те же ситуации и события.











































Говоря о новых героях, они в большинстве своем раздражают. Пускай Рей и пилот По Дэмерон еще терпимы, но темнокожий Финн и пухлая азиатка-механик по имени Роуз — это источник самых нелепых шуток и просто дурацких ситуаций. Зачем нужен этот парад толерантности в «Звездных войнах»? Над старыми героями тоже изрядно поглумились. Люк Скайуокер превратился в трусливого подлеца, который способен на гаденькие поступки, Лея Органа в кадре в основном выполняет роль статичного объекта и телодвижений делает мало. А еще в фильме по-прежнему масса сюжетных дыр и вопросов, оставшихся после седьмого эпизода. Откуда взялся Первый Орден? Когда повстанцы, победившие империю, снова стали жалкой горсткой повстанцев? Что случилось между Ханом Соло и принцессой Леей после шестого эпизода? Ответов до сих пор нет.



Говоря о новых героях, они в большинстве своем раздражают. Пускай Рей и пилот По Дэмерон еще терпимы, но темнокожий Финн и пухлая азиатка-механик по имени Роуз — это источник самых нелепых шуток и просто дурацких ситуаций. Зачем нужен этот парад толерантности в «Звездных войнах»? Над старыми героями тоже изрядно поглумились. Люк Скайуокер превратился в трусливого подлеца, который способен на гаденькие поступки, Лея Органа в кадре в основном выполняет роль статичного объекта и телодвижений делает мало. А еще в фильме по-прежнему масса сюжетных дыр и вопросов, оставшихся после седьмого эпизода. Откуда взялся Первый Орден? Когда повстанцы, победившие империю, снова стали жалкой горсткой повстанцев? Что случилось между Ханом Соло и принцессой Леей после шестого эпизода? Ответов до сих пор нет.



























































Фильм наполнен шутками и совсем уже сказочными элементами. Постоянные гэги, даже шутки про мам, это не то, чего ждешь от «Звездных войн». На минуточку в «Последних джедаях» происходят как бы драматические события и гибнут люди. Но драма в данном случае не работает совсем, там как общее настроение фильма выполнено в стиле комедии. Сами события фильма не позволяют проникнуться и поверить в происходящее на экране. Вы видите огромный зал, битком набитый врагами, и двух героев. В следующий момент в этом зале происходит взрыв, после которого почти все враги умирают, все вокруг объято пламенем, а героев почему-то это не касается, на них ни пятнышка. Эта суперспособность убивает какой-либо саспенс и переживание за героев начисто. Злодеи абсолютно не внушают. Кайло Рен как был истеричкой, так и остался. А еще в фильме появился какой-то дерганый рыжик, очень напоминающий гопника «Ржавого» из русской юмористической передачи «Даешь молодежь».



Фильм наполнен шутками и совсем уже сказочными элементами. Постоянные гэги, даже шутки про мам, это не то, чего ждешь от «Звездных войн». На минуточку в «Последних джедаях» происходят как бы драматические события и гибнут люди. Но драма в данном случае не работает совсем, там как общее настроение фильма выполнено в стиле комедии. Сами события фильма не позволяют проникнуться и поверить в происходящее на экране. Вы видите огромный зал, битком набитый врагами, и двух героев. В следующий момент в этом зале происходит взрыв, после которого почти все враги умирают, все вокруг объято пламенем, а героев почему-то это не касается, на них ни пятнышка. Эта суперспособность убивает какой-либо саспенс и переживание за героев начисто. Злодеи абсолютно не внушают. Кайло Рен как был истеричкой, так и остался. А еще в фильме появился какой-то дерганый рыжик, очень напоминающий гопника «Ржавого» из русской юмористической передачи «Даешь молодежь».



























































Из хорошего в фильме я могу отметить спецэффекты и всевозможных представителей галактической фауны. Есть фансервис. Бои в космосе и на световых мечах стали лучше по сравнению с седьмым эпизодом, но все еще и близко не дотягивают до уровня поединков в первых эпизодах саги. Да, фильм лучше седьмого эпизода, но сравнение с худшим - это слабый показатель качества картины. А спецэффекты и космические баталии при всем качестве съемок не способны поразить, потому что мы видим это уже третий год подряд. Франшизе нужен перерыв и полное переосмысление. «Последние джедаи» могут называться хорошей комедией или примерным толерантным кино, но это не достойный своих предшественников фильм, и он на порядок хуже «Изгоя-Один».

Приятного просмотра!





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