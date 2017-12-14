Убийцу самарского бизнесмена Вадима Винокурова приговорили к 9 годам тюрьмы

Напомним, начальника службы безопасности сельскохозяйственной компании «Агролизинг» Вадима Винокурова убили в ночь с 28 на 29 мая 2014 года, когда он ремонтировал свой катер на стоянке реки Татьянки в Куйбышевском районе Самары. В мужчину попало более двух десятков пуль из автомата. Подозреваемых в убийстве долго не могли найти. Несмотря на то, что преступление не было раскрыто «по горячим следам», правоохранительные органы продолжали розыскную работу в течение нескольких лет. В итоге сотрудники УФСБ России и следственного управления СК России по Самарской области установили подозреваемых. Мужчин задержали 20 июня 2017 года.

В убийстве подозревали 42-летнего Дениса Ковегина, 41-летнего Сергея Псарева и 37-летнего Александра Попова. Суд установил, что мужчины некоторое время следили за Вадимом Винокуровым, выжидая подходящего момента для убийства. В ночь с 28 на 29 мая стрелял в бизнесмена из автомата Калашникова именно Денис Ковегин, ранее судимый за тяжкое преступление. Так указал в своих показаниях Александр Попов. Ковегин и Псарев от дачи показаний отказались. Попов также рассказал следователям, что после расстрела Винокурова они скрылись с места преступления на катере. За рулем лодки находился сам Александр Попов. При этом при обыске дома у Дениса Ковегина обнаружили оружие – пистолет «Макаров» и гранату.

Суд приговорил Ковегина к 9 годам колонии особого режима, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.