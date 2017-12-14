По кольцу Московского шоссе, Гагарина и Луначарского на этой неделе начнут ездить троллейбусы







В четверг, 14 декабря, водители МП «Трамвайно-троллейбусное управление» успешно совершили тестовые поездки по кольцу. Напомним, что движение троллейбусов здесь было закрыто из-за переноса электросети. Ее переоборудовали после появления у станции метро "Московская" новой развязки.