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Главная/Лента новостей/

В Самарском геронтологическом центре неправомерно брали деньги с инвалидов-колясочников

Это нарушение Счетная палата Самарской области обнаружила во время проверки финансово-хозяйственной деятельности центра за последние три года.
 
По данным Счетной палаты, с инвалидов-колясочников неправомерно брали деньги за размещение в центре. Кроме того, проверяющие выяснили, что сотрудники Самарского областного геронтологического центра закупали посуду по завышенным ценам, а также покупали товары, которыми в учреждении могли не пользоваться.
 
На момент публикации комментарий в центре получить не удалось.
Дата: 14 декабря 2017 , 11:35
129
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Самарский областной геронтологический центр
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