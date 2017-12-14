В Самарском геронтологическом центре неправомерно брали деньги с инвалидов-колясочников

По данным Счетной палаты, с инвалидов-колясочников неправомерно брали деньги за размещение в центре. Кроме того, проверяющие выяснили, что сотрудники Самарского областного геронтологического центра закупали посуду по завышенным ценам, а также покупали товары, которыми в учреждении могли не пользоваться.

На момент публикации комментарий в центре получить не удалось.