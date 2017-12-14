Самарские баскетболисты уступили "Нижнему Новгороду"

Вплоть до заключительной десятиминутки на паркете шла равная игра. Самарцы не собирались сдаваться более статусным гостям, представляющим Единую лигу ВТБ. Но добиться сколь-нибудь серьезного преимущества не удавалось ни нашей команде, ни сопернику.

После трех четвертей "Самара" чуть отставала — 58:60. Однако заключительная десятиминутка хозяевам явно не удалась: всего 6 очков в атаке, серия потерь и промахов — и четверть проиграна со счетом 6:26. В итоге "Самара" уступила в первом матче — 64:86.

Ответный матч команды проведут 23 декабря в Нижнем Новгороде. До этого "Самара" еще проведет две домашних игры в чемпионате Суперлиги: в пятницу, 15 декабря - с действующим чемпионом - "Университетом-Югра" (Сургут), в понедельник, 18 декабря - с "Новосибирском".