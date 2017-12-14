Где и как будут отдыхать самарцы на зимние праздники





Где родился

По словам врио руководителя областного департамента туризма Михаила Мальцева, в последние годы отмечается устойчивый рост интереса к внутреннему туризму.

- Особенно это заметно в зимний период. Одно из самых популярных направлений - столичное: Москва и Санкт-Петербург. Ожидаем, что эти города останутся лидерами. В этот сезон в Москве пройдет около 50 различных фестивалей, - рассказал Мальцев.

В число фаворитов у самарцев входит и Сочи. Об этом свидетельствует рост пассажиропотока через аэропорт Курумоч.

В желании открыть для себя Россию самарцы в целом солидарны с жителями других регионов. По данным агентства «ТурСтат», число путешествий по стране в новогодние праздники минувшего года выросло на 15 процентов по сравнению с позапрошлым. Подтверждают это и данные Ростуризма. К уже названным трем городам ведомство добавляет Нижний Новгород, Великий Устюг и Казань.

Эксперты, пришедшие на встречу в «СГ», предлагают обратить внимание на соседние регионы.

- Есть дневные экспрессы, на которых за очень доступные деньги можно путешествовать в Пензу, Саратов, Уфу, - предложил Михаил Мальцев.

Тем, кто останется на каникулы в городе, тоже будет чем заняться. Не успевшие забронировать себе место на турбазе или в доме отдыха могут отправиться в самостоятельное путешествие. Пересекать границы губернии не придется. Чтобы побывать на частной сыроварне, достаточно съездить в Подгоры, а увидеть ездовых собак - в хаски-деревне в Тольятти.

- В этом году Самарское речное пассажирское предприятие организует перевозки к национальному парку «Самарская Лука» на суднах на воздушной подушке. Это очень интересное путешествие, которое рекомендую всем самарцам, - говорит Мальцев. - Наша «Самарская Лука» по посещаемости, как в летний, так и в зимний период, занимает второе место в стране, уступая разве что только Сочинскому национальному парку.

Вдали от дома

Среди дальних точек самарцы выбирают как европейские страны, так и азиатские курорты.

- В прошлом году был активный рост в таких направлениях, как Объединенные Арабские Эмираты, Вьетнам, Таиланд, Чехия, Финляндия. Учитывая то, что Египет пока не открыли, аналогичная программа сохранится, - прогнозирует Мальцев.

По данным, которые предоставил аэропорт Курумоч, два года подряд первые строчки занимают вылеты из Самары в Сочи, Дубай и Прагу. В прошлом году появилось еще одно востребованное направление - Алматы.

В целом по стране в прошлогодний топ-10 зарубежных городов, популярных для отдыха в зимние праздники, вошли Прага, Таллин, Рига, Хельсинки, Минск, Вильнюс, Рим, Барселона, Берлин и Вена.





Долг невыездом опасен

Перед тем как приобретать билет на чужой берег, туристам стоит проверить свои финансовые дела. Об этом напоминают судебные приставы. Ведь за неуплату кредитов, налогов, штрафов и даже квартплаты можно схлопотать запрет на выезд за пределы страны. Узнать о наличии задолженности можно на официальном сайте ведомства r63.fssprus.ru в разделе «Банк данных исполнительных производств». Разработали приставы и мобильное приложение, которое помогает оперативно узнавать о возбужденных в отношении пользователя исполнительных производствах.

- Если гражданин обнаружил себя в списке должников на сайте, надо обратиться в структурное подразделение службы лично либо позвонить по телефону и узнать у судебного пристава-исполнителя, есть ли в отношении него действующее ограничение права выезда или другие меры принудительного характера, - рассказала замначальника отдела организации исполнительного производства УФССП России по Самарской области Евгения Рахматуллина.

С октября этого года порог задолженности для наложения временного запрета на выезд вырос с 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Однако это послабление касается далеко не всех. Не стоит радоваться должникам по алиментам, возмещению ущерба, вреда, причиненного здоровью. Для этих граждан граница по-прежнему будет на замке при долге от 10 тысяч.

Долг платежом красить необходимо не накануне путешествия, а заблаговременно. До октябрьских изменений для отмены ограничения на выезд приставам требовалось около 10 дней, чтобы внести изменения в базу данных. Сейчас благодаря налаженному электронному взаимодействию ведомства с управлением ФСБ сроки заметно сократились.

- Судебный пристав-исполнитель вынесет постановление о снятии временного ограничения и направит информацию в ФСБ России на следующий день после того, как сведения о платеже поступят в государственную информационную систему по муниципальным и государственным платежам, - сообщила Рахматуллина.

В гости к нам

Год назад сервис поиска отелей RoomGuru.ru определил самые популярные российские и зарубежные туристические направления по итогам новогодних праздников. Рейтинг составлен по данным брони отелей для проживания с 1 по 8 января 2017 года. Самара тогда заняла 14-е место по популярности у соотечественников. Туристы останавливались в гостиницах в среднем на две ночи и платили за проживание 2,4 тысячи рублей в сутки.

Как отмечают в областном департаменте туризма, за год губернию посещают около 700-800 тысяч гостей. Это без учета тех, кто прибывает на круизных кораблях.

- За полгода, согласно статистике, туристический поток в Самару увеличился на 15 процентов. Многие туристы отмечают, что наш город очень красивый. В новогодние праздники нам будет чем удивить гостей, - говорит заместитель руководителя городского департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Елена Рождественская. - На площади имени Куйбышева готовят очень много сюрпризов и анимационных программ. Каждую субботу жители и гости города могут познакомиться с исторической Самарой, пройдя по маршруту, разработанному туристическим информационным центром. Также запланированы экскурсии от вокзала, которые включают посещение бункера Сталина - очень популярного среди гостей объекта.