В Самаре запретили пирошоу внутри зданий
Во время новогодних и рождественских праздников запрещено использовать пиротехнику в помещениях. Такие требования прописаны в правилах противопожарного режима.
По этим же правилам продажа пиротехнических изделий разрешена только в специализированных магазинах или отделах, расположенных на верхних этажах зданий, подальше от эвакуационных выходов. Она должна храниться в металлических шкафах, установленных в помещениях, отделенных противопожарными перегородками.
Следует использовать только сертифицированную пиротехнику и запускать ее только на открытом пространстве, вдали от построек.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
13 декабря 2017
99
13 декабря 2017
145
13 декабря 2017
147
13 декабря 2017
174
13 декабря 2017
135
13 декабря 2017 , 20:27
99
Исполнить мечту ребенка, лишенного родительской заботы, может любой горожанин.
13 декабря 2017 , 20:15
109
Всему виной неправильная маркировка с истекшим сроком годности на упаковке кондитерских...
13 декабря 2017 , 18:04
145
Они откроются в поселке Волгарь и микрорайоне Новая Самара.
13 декабря 2017 , 17:50
153
Елена Черезова стала 16 кандидатом.
13 декабря 2017 , 17:40
147
Соревнования состоялись в Брянске.
13 декабря 2017 , 17:16
199
В центре внимания находятся гостевые маршруты Самары.
13 декабря 2017 , 16:46
123
Эта масштабная экспозиция призвана рассказать о достижениях в сфере развития...
13 декабря 2017 , 16:40
174
Еще одну заявку подал сотрудник предприятия «Центр технической инвентаризации»...
13 декабря 2017 , 16:36
135
Во время новогодних и рождественских праздников запрещено использовать пиротехнику в помещениях....
13 декабря 2017 , 16:06
144
Театр-студия «Грань» примет участие в программе «Золотая Маска в городе»...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
30 ноября 2017
5321
1
Трагический инцидент произошел в среду, 29 ноября, примерно в 20:00 в квартире дома в Кировском...
15 ноября 2017
2916
Авария произошла в среду, 15 ноября, в 18:40 в Самарском районе.
19 ноября 2017
2848
Напомним , ЧП произошло в субботу, 18 ноября. При пересечении русла Волги от правого берега в...
24 ноября 2017
2220
Вечером в субботу, 25 ноября, до старта Чемпионата мира 2018 года в России останется 200 дней....
19 ноября 2017
1821
2
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки о...
20 ноября 2017
1093
В нем принял участие врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
7 декабря 2017
162
Общественные объединения и сегодня помогают юношам и девушкам выработать гражданскую позицию и...
11 декабря 2017
375
В понедельник, 11 декабря, на сетях ООО «Самарские коммунальные системы» произошла...
11 декабря 2017
446
В субботу, 9 декабря, по решению Самарского районного суда его арестовали до 8 февраля 2018...
23 ноября 2017
814
Об этом сообщило министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области. По информации...