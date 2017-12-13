В Самаре запретили пирошоу внутри зданий

По этим же правилам продажа пиротехнических изделий разрешена только в специализированных магазинах или отделах, расположенных на верхних этажах зданий, подальше от эвакуационных выходов. Она должна храниться в металлических шкафах, установленных в помещениях, отделенных противопожарными перегородками.

Следует использовать только сертифицированную пиротехнику и запускать ее только на открытом пространстве, вдали от построек.