Новокуйбышевский театр «Грань» примет участие в программе «Золотая Маска в городе»
Театр-студия «Грань» примет участие в программе «Золотая Маска в городе» со спектаклем «Снежинка» по одноименной сказке латышской писательницы Анны Саксе. Показ состоится в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» - 31 декабря, 1 и 2 января в Камергерском переулке.
Во время фестиваля, стартующего в Москве 22 декабря, театральные постановки пройдут на Садовом кольце, площади Революции, Манежной и Тверской площадях, в округах и парках. В рамках фестиваля свое искусство покажут более 40 театральных коллективов. Зрители увидят ледовые шоу по мотивам знаменитых русских балетов, интерактивные театрализованные программы и уличные театральные постановки. Главной театральной площадкой новогодней Москвы станет пешеходная Тверская улица. Для нее подготовлена особая программа по мотивам всемирно известных спектаклей. Свои проекты на Тверской представят МХТ имени А.П. Чехова, Государственный театр наций.
Фестиваль «Путешествие в Рождество» - часть культурного проекта «Москва - театральная столица», стартующего в 2018 году. Речь идет об организации на благоустроенных столичных улицах театральных площадок под открытым небом. Они будут работать во время фестиваля «Путешествие в Рождество» и других культурных мероприятий, в течение всего следующего года. Инициатива о реализации этого проекта принадлежит театральным деятелям России и поддержана администрацией Москвы.
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