Компания «Т Плюс» планирует заключить с мэрией Самары концессионный договор на обслуживание бесхозных сетей

- В этом году мы также уделяли большое внимание замене тепловых сетей. Если в прошлом году в Самаре заменили около 21 километра коммуникаций, то летом 2017 года объем вырос в 1,5 раза – заменили 33,9 километра труб, - сообщил Дмитрий Трушков.

В 2018 году компания планирует несколько снизить темпы и переключить внимание с крупных магистралей на внутриквартальные сети. Это связано с Чемпионатом мира по футболу, матчи которого будут проходить в Самаре летом. Оргкомитет «Россия-2018» рекомендовал коммунальщикам не проводить работы в зоне туристических маршрутов. Но смещение акцентов не означает, что компания намерена сэкономить на инвестициях. В этом году на подготовку к зиме и ремонт сетей «Т Плюс» потратил 5 миллиардов рублей, а в следующем обещает инвестировать не менее 4,7 миллиарда рублей. Деньги пойдут, в том числе, и на содержание бесхозных городских сетей. Всего в Самаре насчитывается 2 тысячи километров «беспризорного» трубопровода. В последние два года 400 километров таких сетей администрация Самары передала в управление «Т Плюс».

- Это дополнительная нагрузка на предприятие, ведь долгое время эти теплосети никто не обслуживал, их износ достигает около 90%. Большая часть выявляемых повреждений приходится именно на бесхозяйственные сети, - признался Дмитрий Трушков.

Чтобы не терпеть убытки от содержания ветхого трубопровода, «Т Плюс» рассчитывает заключить с городом концессионное соглашение. В этом случае компания планирует инвестировать деньги уже в ремонт и перекладку бесхозных сетей.

- Наша выгода здесь проста – меньше повреждений на сетях, меньше потерь нашего ресурса, то есть горячей воды. Таким образом, мы сможем экономить деньги, - объяснил Дмитрий Трушков.

Еще один способ сэкономить деньги в «Т Плюс» видят в переходе на прямые расчеты с жителями домов, которые сегодня обслуживают недобросовестные управляющие компании. В 2017 году в Самарской области потребители задолжали «Т Плюс» почти 7 миллиардов рублей. По словам директора Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Константина Дзюина, это не самый худший показатель по всем регионам, но далеко и не самый лучший. В числе крупнейших неплательщиков в «Т Плюс» назвали самарские управляющие компании – «Самарскую», «Алком-Гарант», «Барс» и другие. Жители обслуживаемых этими УК домов уже перешли на прямые расчеты с «Т Плюс». Константин Дзюин отметил, что расчеты за коммунальные услуги по этим домам сразу стали прозрачнее, а компания начала получать деньги за поставленное тепло.