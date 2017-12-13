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Компания «Т Плюс» планирует заключить с мэрией Самары концессионный договор на обслуживание бесхозных сетей

Во вторник, 12 декабря, руководство Самарского филиала «Т Плюс» подвело итоги ремонтной кампании в 2017 году и рассказало об инвестиционных планах на 2018 год. Именно эта группа компаний поставляет тепло в большую часть самарских домов. Ее работников горожане часто видят во дворах, когда из-под земли начинают бить горячие гейзеры, а из канализационных люков густыми клубами валит пар. Справедливости ради стоит сказать, что в этом году подобные коммунальные катаклизмы жители наблюдали не часто, так как «Т Плюс» взял на вооружение новый метод опрессовки системы отопления. По словам генерального директора Самарского филиала Дмитрия Трушкова, это позволило еще летом найти более 400 дефектов на трубопроводе, поэтому со стартом отопительного сезона порывов произошло немного – со всеми неприятностями специалисты компании справились за 2-3 недели. Для примера, в прошлом году аварии устраняли 1,5 месяца.
 
- В этом году мы также уделяли большое внимание замене тепловых сетей. Если в прошлом году в Самаре заменили около 21 километра коммуникаций, то летом 2017 года объем вырос в 1,5 раза – заменили 33,9 километра труб, - сообщил Дмитрий Трушков.
 
В 2018 году компания планирует несколько снизить темпы и переключить внимание с крупных магистралей на внутриквартальные сети. Это связано с Чемпионатом мира по футболу, матчи которого будут проходить в Самаре летом. Оргкомитет «Россия-2018» рекомендовал коммунальщикам не проводить работы в зоне туристических маршрутов. Но смещение акцентов не означает, что компания намерена сэкономить на инвестициях. В этом году на подготовку к зиме и ремонт сетей «Т Плюс» потратил 5 миллиардов рублей, а в следующем обещает инвестировать не менее 4,7 миллиарда рублей. Деньги пойдут, в том числе, и на содержание бесхозных городских сетей. Всего в Самаре насчитывается 2 тысячи километров «беспризорного» трубопровода. В последние два года 400 километров таких сетей администрация Самары передала в управление «Т Плюс».
 
- Это дополнительная нагрузка на предприятие, ведь долгое время эти теплосети никто не обслуживал, их износ достигает около 90%. Большая часть выявляемых повреждений приходится именно на бесхозяйственные сети, - признался Дмитрий Трушков.
 
Чтобы не терпеть убытки от содержания ветхого трубопровода, «Т Плюс» рассчитывает заключить с городом концессионное соглашение. В этом случае компания планирует инвестировать деньги уже в ремонт и перекладку бесхозных сетей.
 
- Наша выгода здесь проста – меньше повреждений на сетях, меньше потерь нашего ресурса, то есть горячей воды. Таким образом, мы сможем экономить деньги, - объяснил Дмитрий Трушков.
 
Еще один способ сэкономить деньги в «Т Плюс» видят в переходе на прямые расчеты с жителями домов, которые сегодня обслуживают недобросовестные управляющие компании. В 2017 году в Самарской области потребители задолжали «Т Плюс» почти 7 миллиардов рублей. По словам директора Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Константина Дзюина, это не самый худший показатель по всем регионам, но далеко и не самый лучший. В числе крупнейших неплательщиков в «Т Плюс» назвали самарские управляющие компании – «Самарскую», «Алком-Гарант», «Барс» и другие. Жители обслуживаемых этими УК домов уже перешли на прямые расчеты с «Т Плюс». Константин Дзюин отметил, что расчеты за коммунальные услуги по этим домам сразу стали прозрачнее, а компания начала получать деньги за поставленное тепло.
Дата: 13 декабря 2017 , 14:54
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Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Владимир Пермяков
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