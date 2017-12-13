Рядом с площадью Кирова начали готовить площадку для большого катка

Всего этой зимой в Самаре планируют залить больше 100 катков. Предполагается, что больше половины из них появятся во дворах, остальные - на территории образовательных учреждений и других муниципальных организаций.

Больше всего катков зальют в Промышленном и Кировском районах Самары. На катках все желающие смогут покататься на коньках и поиграть в хоккей. Даты заливки катков будут зависеть от погодных условий.

По традиции самыми массовыми местами катания на коньках станут площадь Куйбышева и набережная.